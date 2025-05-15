أسعار الذهب تتراجع مع ترقب لتحرك «الفيدرالي الأمريكي»

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 1.8 % إلى 3188.52 دولاراً للأوقية (الأونصة)، وهو أدنى مستوى له منذ 11 أبريل. وانخفضت الأسعار إلى 3174.62 دولاراً في وقت سابق من الجلسة.
وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 1.7 % إلى 3192.80 دولاراً.
وكشفت بيانات صدرت أول من أمس أن وتيرة نمو الأسعار في الولايات المتحدة خلال أبريل كانت أقل من التوقعات، ما يشير إلى أن الشركات لم تسارع إلى تمرير الأعباء الناتجة عن الرسوم الجمركية المرتفعة إلى المستهلكين. وقد يعزز ذلك حُجّة مجلس الاحتياطي الفيدرالي في إجراء خفض إضافي لأسعار الفائدة هذا العام، ما يزيد من جاذبية الذهب الذي لا يدر فائدة بالنسبة للمستثمرين.
وأضاف أنه «من المرجح نزوح رؤوس الأموال بعيداً عن القطاعات الدفاعية والذهب». وعاد التقدم المفاجئ في المحادثات التجارية، الذي أعقب اجتماعاً عُقد في سويسرا في وقت سابق من الأسبوع، شهية المستثمرين تجاه الأصول عالية المخاطر.