أسعار الذهب تتراجع مع ترقب لتحرك «الفيدرالي الأمريكي»

تراجعت أسعار الذهب للمرة الثانية في غضون ثلاثة أيام، وسط تقييم المتداولين في الأسواق لبيانات التضخم الأمريكية لشهر أبريل، والتي جاءت دون التوقعات، إلى جانب تراجع حدة التوترات التجارية مع الصين.

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 1.8 % إلى 3188.52 دولاراً للأوقية (الأونصة)، وهو أدنى مستوى له منذ 11 أبريل. وانخفضت الأسعار إلى 3174.62 دولاراً في وقت سابق من الجلسة.

وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 1.7 % إلى 3192.80 دولاراً.

وكشفت بيانات صدرت أول من أمس أن وتيرة نمو الأسعار في الولايات المتحدة خلال أبريل كانت أقل من التوقعات، ما يشير إلى أن الشركات لم تسارع إلى تمرير الأعباء الناتجة عن الرسوم الجمركية المرتفعة إلى المستهلكين. وقد يعزز ذلك حُجّة مجلس الاحتياطي الفيدرالي في إجراء خفض إضافي لأسعار الفائدة هذا العام، ما يزيد من جاذبية الذهب الذي لا يدر فائدة بالنسبة للمستثمرين.

وأوضح جاستن لين، المحلل لدى شركة «غلوبال إكس إي تي إف إس» (Global X ETFs)، أن «معدلات الرسوم الجمركية التي تم الإعلان عنها بين الولايات المتحدة والصين فاجأت الأسواق بأنها منخفضة أكثر من المتوقع بشكل ملحوظ، وهو ما خفف قلق المستثمرين من مخاطر النمو المرتبطة بالتجارة».

وأضاف أنه «من المرجح نزوح رؤوس الأموال بعيداً عن القطاعات الدفاعية والذهب». وعاد التقدم المفاجئ في المحادثات التجارية، الذي أعقب اجتماعاً عُقد في سويسرا في وقت سابق من الأسبوع، شهية المستثمرين تجاه الأصول عالية المخاطر.