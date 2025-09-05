رسوم صينية "تشوي" لحم الخنزير الأوروبي.. إجراءات صارمة ضد الإغراق

أعلنت وزارة التجارة الصينية اليوم الجمعة أنها ستفرض رسوما جمركية مؤقتة على واردات لحم الخنزير من الاتحاد الأوروبي، بعدما كشف تحقيق عن أدلة على ممارسات لإغراق السوق.

وجاء في بيان صادر عن وزارة التجارة "خلصت سلطات التحقيق مبدئيا إلى أن واردات لحم الخنزير ومنتجاته الواردة من الاتحاد الأوروبي، تباع بأسعار مُغرقة.. وقررت فرض إجراءات موقتة لمكافحة الإغراق".

تراوح رسوم الاستيراد التي قررتها السلطات وفق البيان بين 15,6% و62,4% وستدخل حيز التنفيذ في 10 سبتمبر.

ولا تزال الإجراءات المؤقتة خاضعة للتحقيق الذي تجريه وزارة التجارة والذي مُدد حتى ديسمبر.

شهدت العلاقات بين الصين والاتحاد الأوروبي تحديات كبيرة في السنوات الأخيرة، وتعقدت بشكل كبير بعد بدء الحرب في أوكرانيا عام 2022. فبكين لم تُندد بالحرب ولم تدعُ روسيا إلى سحب قواتها، ويعتقد الكثير من حلفاء أوكرانيا أن الصين قدمت الدعم لموسكو.

لكن الصين تُصرّ على أنها طرف محايد، وتدعو إلى إنهاء القتال، وتتهم الدول الغربية بإطالة أمد النزاع من خلال تسليح أوكرانيا.

في وقت سابق من الجمعة، قالت وزارة الخارجية الصينية إنها "تعارض بشدة" دعوات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للقادة الأوروبيين لممارسة ضغوط اقتصادية على الصين بشأن الحرب في أوكرانيا.