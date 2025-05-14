ارتفاع الأسهم العالمية وتراجع الدولار وسط "هدنة" في الحرب التجارية





ارتفعت الأسهم العالمية وبورصة وول ستريت بفضل تراجع التوتر التجاري بين أكبر اقتصادين في العالم، في حين واصل الدولار خسائره بعد أن أبقت بيانات التضخم الأمريكية على احتمالات خفض مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة.

وانخفضت أسعار الذهب مع تراجع جاذبية المعدن الثمين كملاذ آمن بسبب انحسار التوتر التجاري بين الولايات المتحدة والصين.

وتراجعت الأسهم الأوروبية بعد مكاسب لأربع جلسات، بينما ارتفعت الأسهم في آسيا.

وزاد المؤشر إم.إس.سي.آي الذي يقيس أداء الأسهم في أنحاء العالم 2.24 نقطة، أي 0.26 بالمئة، إلى 873.44 نقطة.

ومع توقف خلاف الرسوم الجمركية مؤقتا بين الصين والولايات المتحدة وتطبيق هدنة على ما يبدو في الحرب التجارية العالمية، زاد إقبال المستثمرين على شراء الأسهم العالمية مما دفعها إلى الارتفاع.

وقال لارس سكوفجارد كبير استراتيجيي الاستثمار في بنك دانسكي "الأمر كله يتعلق بالتغير الذي طرأ فيما يتعلق بالرغبة في المخاطرة".

وأضاف "من الصعب أن أتصور أننا سنعود إلى هذا الضجيج السياسي المتطرف".

وفي وول ستريت، ارتفع المؤشر داو جونز الصناعي 64.35 نقطة أو 0.15 بالمئة إلى 42204.78. وزاد المؤشر ستاندرد اند بورز 500 بمقدار 2.26 نقطة أي 0.04 بالمئة إلى 5888.81، وارتفع المؤشر ناسداك المجمع 72.27 نقطة أو 0.38 بالمئة، إلى 19082.35 نقطة.

أما المؤشر ستوكس 600 الأوروبي فتراجع بعد أن قفز بأكثر من 17 بالمئة منذ التاسع من أبريل، وهو اليوم الذي أعلن فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تعليق معظم الرسوم الجمركية المتبادلة على شركاء الولايات المتحدة التجاريين.

وأغلق المؤشر (إم.إس.سي.آي) لأسهم آسيا والمحيط الهادي باستثناء اليابان مرتفعا 1.56 بالمئة إلى 614.33، بينما انخفض المؤشر نيكاي الياباني 55.13 نقطة، أو 0.14 بالمئة، إلى 38128.13 نقطة.

وأوقف المؤشر توبكس الأوسع نطاقا سلسلة مكاسب استمرت 13 يوما، وهي أطول سلسلة منذ نحو 16 عاما.

وفي هونج كونج، قفز المؤشر هانج سنغ مدعوما بصعود أسهم التكنولوجيا بعد أن حققت شركة تجارة التجزئة الإلكترونية الصينية (جيه.دي دوت كوم) نتائج قوية. وأعلنت شركة تينسنت، أكبر شركة تكنولوجيا في الصين، اليوم الأربعاء عن ارتفاع إيراداتها في الربع الأول 13 بالمئة.

وسينصب التركيز هذا الأسبوع أيضا على أرباح شركة علي بابا غدا الخميس.