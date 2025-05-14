الذهب عند أدنى مستوى في شهر مع انحسار التوتر التجاري الأمريكي الصيني

انخفضت أسعار الذهب اليوم الأربعاء بما يزيد على اثنين بالمئة إلى أدنى مستوى لها فيما يزيد على شهر إذ تأثر الإقبال على أصول الملاذ الآمن بانحسار التوتر التجاري بين الولايات المتحدة والصين.

وبحلول الساعة 1410 بتوقيت غرينتش، انخفض الذهب في المعاملات الفورية 1.8 بالمئة إلى 3188.52 دولاراً للأوقية (الأونصة)، وهو أدنى مستوى له منذ 11 أبريل. وانخفضت الأسعار إلى 3174.62 دولاراً في وقت سابق من الجلسة.

وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 1.7 بالمئة إلى 3192.80دولار.

وقال تاي وونغ، وهو تاجر معادن مستقل، "أدت مسيرة الهبوط في أسعار الذهب، والناجمة عن التخفيض الحاد في الرسوم الجمركية بين الولايات المتحدة والصين، إلى تصحيح في المستويات الفنية للذهب".

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مقابلة أمس الثلاثاء إنه يتصور نفسه يتعامل مباشرة مع الرئيس الصيني شي جين بينغ حول تفاصيل اتفاق تجاري. وأشار ترامب أيضا إلى وجود "اتفاقات محتملة" قيد الإعداد مع الهند واليابان وكوريا الجنوبية.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 1.8 بالمئة إلى 32.29 دولارا للأوقية، ونزل البلاتين 0.5 بالمئة إلى 983.42 دولارا، بينما ارتفع البلاديوم 0.1 بالمئة إلى 957.65 دولارا.