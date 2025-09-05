ترامب يخفض الرسوم الجمركية على السيارات اليابانية إلى 15%

وقّع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم أمرا تنفيذيا خفّض بموجبه الرسوم الجمركية على السيارات اليابانية إلى 15%، وذلك تنفيذا لاتفاقية تجارية أبرمتها واشنطن مع طوكيو.

وبموجب الأمر التنفيذي ستُفرض على السيارات اليابانية رسوم جمركية نسبتها 15% بدلا من 27.5% حاليا، كما سيُحدّد سقف الرسوم الجمركية الأمريكية على العديد من السلع اليابانية الأخرى بنسبة 15%. وستدخل هذه النسب الجديدة حيّز التنفيذ في غضون سبعة أيام من نشر القرار في الجريدة الرسمية الأمريكية.

وتقل حالة عدم اليقين بالنسبة لقطاع السيارات الياباني الضخم ويتأكد اتفاق لاستثمارات يابانية بقيمة 550 مليار دولار في مشاريع أمريكية بإضفاء الطابع الرسمي على الاتفاق بين الولايات المتحدة وحليفها الآسيوي الرئيسي بعد مفاوضات لأشهر.

ويعني أمر ترامب أن التعريفات الجمركية الأمريكية المخفضة على السيارات اليابانية من 27.5 بالمئة حاليا إلى 15 بالمئة ستدخل حيز التنفيذ بحلول نهاية الشهر الجاري، حسبما ذكرت رويترز في وقت سابق نقلا عن مصدر حكومي ياباني.

وتسببت الرسوم التي فرضها ترامب على الشحنات العالمية في أضرار بالغة لشركات صناعة السيارات اليابانية. وفي الشهر الماضي، قالت شركة تويوتا إنها تتوقع خسائر بما يقرب من 10 مليارات دولار جراء رسوم ترامب على صادرات السيارات إلى الولايات المتحدة.

وينص أمر ترامب على أن اليابان "تعمل على التنفيذ السريع لزيادة مشترياتها من الأرز الأمريكي بنسبة 75 بالمئة... ومشتريات السلع الزراعية الأمريكية، بما في ذلك الذرة وفول الصويا والأسمدة والإيثانول الحيوي"، وغيرها من المنتجات الأمريكية بإجمالي ثمانية مليارات دولار سنويا.

وفي إطار الاتفاق، ستشتري اليابان 100 من طائرات بوينج وترفع الإنفاق الدفاعي مع الشركات الأمريكية إلى 17 مليار دولار سنويا، من 14 مليار دولار، حسبما قال البيت الأبيض في يوليو تموز.

وقالت اليابان في يوليو تموز إن حصة وارداتها من الأرز الأمريكي قد تزيد بموجب الإطار الحالي لكن الاتفاق "لا يضحي" بالزراعة اليابانية.

ويؤكد الأمر الذي وقعه ترامب موافقة الحكومة اليابانية على استثمار 550 مليار دولار في الولايات المتحدة في مشاريع ستختارها الحكومة الأمريكية.

وبلغ حجم التجارة بين البلدين 230 مليار دولار تقريبا في عام 2024 حين حققت اليابان فائضا تجاريا بلغ حوالي 70 مليار دولار.