احتياطي روسيا الدولي يتجاوز 680 مليار دولار في أبريل

ارتفع احتياطي روسيا من العملات الأجنبية ليصل إلى 680.271 مليار دولار في شهر أبريل الماضي.

ووفقا لبيانات البنك المركزي الروسي، فقد ارتفعت احتياطيات روسيا الدولية التي تضم ذهبا وعملات أجنبية في أبريل الماضي من 647.358 مليار دولار إلى 680.271 مليار دولار، أي بنسبة 5.1% أو بمقدار 32.913 مليار دولار.

وارتفعت قيمة الذهب في الاحتياطيات خلال الشهر الماضي أبريل 2025 بمقدار 18.086 مليار دولار إلى 247.036 مليار دولار، في الوقت الذي صعدت فيه حصة الذهب في الاحتياطيات إلى مستوى قياسي بلغ 36.3%.

ويتألف احتياطي روسيا الدَّوْليّ من الذهب، والنقد الأجنبي، وحقوق السحب الخاصة، والاحتياطي في صندوق النقد الدَّوْليّ، وهو عبارة عن أصول أجنبية عالية السيولة موجودة لدى المصرف المركزي والحكومة الروسية.