الصين ترفع الحظر على استلام الطائرات من "بوينغ"





رفعت الصين الحظر الذي فرضته منذ حوالي شهر على استلام شركات الطيران الصينية للطائرات المتعاقدة على شرائها من شركة "بوينغ" الأمريكية، حيث جاء رفع الحظر بعد الاتفاق التجاري الذي توصلت إليه الصين والولايات المتحدة لتهدئة الحرب التجارية بينهما أسفرت عن خفض متبادل مؤقت للرسوم الجمركية.

وأبلغ المسؤولون الصينيون شركات الطيران المحلية والمؤسسات الحكومية بأنه يمكن استئناف استلام الطائرات من "بوينغ"، كما تم منح شركات الطيران سلطة تنظيم التسليم وفقًا لتوقيتها وشروطها الخاصة.

استئناف تسليم الطائرات إلى الصين سيعطي دفعة فورية لـ"بوينغ. يأتي هذا التحسن في وقت توصل فيه أكبر اقتصادين في العالم إلى هدنة رسوم جمركية، إذ خفضت الولايات المتحدة الأمريكية الرسوم الجمركية الإجمالية المفروضة على معظم الواردات الصينية من 145% إلى 30% لمدة 90 يوماً.

في المقابل، وافقت الصين على خفض الرسوم الجمركية البالغة 125% على البضائع الأميركية إلى 10%، كما ألغت تدابير أخرى كانت قد اتخذتها ضد الولايات المتحدة منذ الثاني من أبريل المنصرم. رغم ذلك، قد لا يستمر استئناف تسليم الطائرات طويلاً إذا لم يتم التوصل إلى حل دائم للحرب التجارية خلال فترة الهدنة الممتدة لثلاثة أشهر.

وتشكل الصين حوالي 20% من الطلب العالمي على الطائرات خلال العقدين المقبلين، وفقاً للتقديرات. في 2018، ظفر ثاني أكبر اقتصاد في العالم بنحو ربع إنتاج "بوينغ". لكن شركة تصنيع الطائرات الأم يكية لم تُعلن عن أي طلبية كبيرة في الصين خلال السنوات الأخيرة بسبب التوترات التجارية ومشكلات داخلية تعرضت لها.