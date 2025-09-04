العملات المشفرة تحلق بثروة أبناء ترامب



بلغت قيمة حصة «إريك ترامب» و«دونالد ترامب جونيور» الابن، في شركة «أمريكان بيتكوين» نحو 1.5 مليار دولار، بنهاية أول جلسة تداول في بورصة ناسداك، بعد أن ارتفع السهم بنسبة 16.5 %، ليغلق عند 8.04 دولارات، بحسب «رويترز».

يمتلك ثاني أكبر أبناء ترامب حوالي 7.5 % من شركة «أمريكان بيتكوين كورب»، وفقاً لحسابات «بلومبيرغ». بدأت الشركة، التي شُكّلت باستخدام تقنيات شركة أخرى وحزمة من الأوراق، التداول في بورصة «ناسداك» يوم الأربعاء.

وتم تداول أسهم «أمريكان بيتكوين» عند 8.04 دولارات، خلال التداولات في نيويورك، بعد أن تضاعفت قيمتها في وقت سابق من الجلسة. وتقول الشركة إنها ستجمع بيتكوين باستخدام آلات في نيويورك وألبرتا وتكساس، توفرها شركة عملات مشفرة أخرى، تُدعى «هت 8 كورب».

وقال إريك ترامب في رسالة نصية، دون التعليق على قيمة أسهمه: «أنا فخور جداً بشركة أمريكان بيتكوين. لقد بذلنا قصارى جهدنا في الشركة، واليوم هو مجرد البداية».

يُضاف هذا إلى موجة شركات العملات المشفرة، التي تُعيّن أبناء ترامب في مناصب بارزة. وينتمي الاثنان إلى مجموعة تمتلك 98 % من الشركة المُدرجة حديثاً، وفقاً للإيداعات العامة.

تتوسع ثروة عائلة ترامب، التي تزيد على 6.4 مليارات دولار، مع مجموعة متنوعة من مشاريع العملات المشفرة الجديدة. وبينما لا تُفصّل ثروة إريك ترامب بشكل فردي في مؤشر بلومبرغ للمليارديرات، فإن حصته في «أمريكان بيتكوين»، تفوق قيمة مجموعة من 13 منتجعاً وملعب غولف تابعاً لترامب، وفقاً للمؤشر.

وقد تم إدراج «أمريكان بيتكوين» في أقل من عام. وقد انبثقت من كيان حديث التأسيس، يُدعى «أمريكان داتا سنترز»، أنشأه بنك استثماري صغير يُدعى «دوميناري»، والذي تُقدّم عائلة ترامب أيضاً خدماتها الاستشارية. ثم حصلت الشركة على معدات تعدين من «هوت 8»، مقابل حصة أغلبية في الشركة الجديدة.

وأعلنت «أمريكان بيتكوين» عن اندماجها مع شركة «غريفون ديجيتال ماينينغ»، التي غيّرت اسمها ورمزها في بورصة ناسداك إلى «ABTC».

بلغت القيمة السوقية للشركة أكثر من 8.2 مليارات دولار الأربعاء. وحققت الشركة دخلاً صافياً قدره 3.4 ملايين دولار، من إيرادات بلغت 30.3 مليون دولار في الأشهر الثلاثة المنتهية في يونيو.

من جهة أخرى، تراجعت أسعار العملات المشفرة خلال تعاملات الخميس، وانخفضت البيتكوين بنسبة 1 %، عند 110.843 دولارات، واستحوذت على نحو 57.7 % من إجمالي قيمة سوق العملات المشفرة.

كما هبطت الإيثيريوم، ثاني أكبر العملات المشفرة من حيث القيمة السوقية، بنسبة 1.9 %، إلى 4385.61 دولاراً، وتراجعت الريبل بنسبة 0.45 %، عند حوالي 2.8424 دولار.