إلزام غوغل بدفع 425 مليون دولار تعويضات لـ 100 مليون مستخدم

أمرت هيئة محلفين فيدرالية بمدينة سان فرانسيسكو شركة غوغل بدفع 425.7 مليون دولار كتعويضات لحوالي 100 مليون من مستخدميها لجمعها، رغماً عنهم، بيانات تتعلق باستخدامهم تطبيقات على هواتفهم الذكية.

من جهتها، أكدت الشركة الأمريكية العملاقة الحكم الصادر الأربعاء، معلنة نيتها الاستئناف.

وفي ختام المحاكمة التي بدأت في منتصف أغسطس، خلصت هيئة المحلفين في المحكمة الفبدرالية في سان فرانسيسكو إلى أنّ غوغل انتهكت خصوصية هؤلاء المستخدمين الذين اختاروا في إعدادات تطبيقاتهم الهاتفية عدم السماح لمحرك البحث العملاق بتتبّع نشاطاتهم على هذه التطبيقات لكنّ الأخير واصل مع ذلك تسجيل بياناتهم.

وتعود القضية إلى دعوى جماعية قُدّمت في يوليو 2020، تشمل حوالي 98 مليون مستخدم و174 مليون جهاز.

وكان المدّعون عطّلوا إعداد «النشاط على الويب وفي التطبيقات» وإعداداً فرعياً آخر لتتبّع نشاطاتهم على الإنترنت، ممّا يعني أنّهم رفضوا أن يجمع غوغل البيانات الناتجة عن استخدامهم خدماتها مثل متصفّح كروم، وخرائط غوغل، وأخبار غوغل.

وقال محامو المدّعين خلال المحاكمة إنّ «وعود غوغل وضماناتها المتعلّقة بالخصوصية هي أكاذيب سافرة».

وتعليقاً على الحكم، قال خوسيه كاستانيدا، المتحدث باسم غوغل، لوكالة فرانس برس إنّ «هذا القرار يسيء فهم طريقة عمل منتجاتنا، وسوف نستأنفه».

وأضاف أنّ «أدوات الخصوصية لدينا تسمح للمستخدمين بالتحكّم في بياناتهم، وعندما يعطّلون التخصيص، فإنّنا نحترم اختيارهم».

وتقول غوغل إنّ البيانات التي تُجمع بعد تعطيل إعداد التتبّع لا تسمح بالتعرّف على المستخدمين.

ويُذكر أن الشركة التابعة لمجموعة ألفابيت، تواجه منذ سنوات ضغوطاً لإيجاد توازن بين نموذجها الإعلاني القائم على البيانات الشخصية وبين حماية خصوصية المستخدمين. وتسعى حالياً لاستبدال ملفات تعريف الارتباط (كوكيز) بآليات أقل انتهاكاً للخصوصية ولكنها بالكفاءة نفسها في استهداف الإعلانات.

ويأتي قرار سان فرانسيسكو بعد يوم من حكم قاضٍ فيدرالي في واشنطن لصالح غوغل، رافضاً طلب الحكومة الأمريكية إجبارها على بيع متصفحها «كروم» ضمن قضية احتكار.

وفي هذه الدعوى اتّهمت وزارة العدل الأمريكية غوغل بالحفاظ على احتكارها بشكل غير قانوني من خلال توقيع اتفاقيات توزيع حصري، لا سيّما مع شركة آبل، مقابل مليارات الدولارات سنوياً.

غرامة قياسية في فرنسا

وفي فرنسا، فرضت هيئة حماية الخصوصية (CNIL) على غوغل الأربعاء غرامة قياسية قدرها 325 مليون يورو، بسبب انتهاكات متعلقة بملفات تعريف الارتباط (كوكيز) والإعلانات.

ودانت الهيئة غوغل بسبب عرضها إعلانات بين رسائل البريد الإلكتروني لمستخدمي جيمايل في فرنسا، وإرفاق حساباتهم بملفات تعريف الارتباط من دون إذنهم.

وهذه هي المرة الثالثة التي تُعاقب فيها الهيئة الفرنسية الشركة بسبب الـ«كوكيز»، بعدما غرّمتها 100 مليون يورو في العام 2020، و150 مليوناً في 2021.