غولدمان ساكس يرفع توقعات الذهب إلى 5000 دولار

قالت مجموعة «غولدمان ساكس» إن أسعار الذهب قد تقفز إلى ما يقرب من 5000 دولار للأونصة في حال تعرضت مصداقية مجلس الاحتياطي الفيدرالي لأضرار، وقرّر المستثمرون تحويل نسبة صغيرة فقط من حيازاتهم في سندات الخزانة الأمريكية إلى المعدن الأصفر.

وأضاف محللو البنك، ومن بينهم سامانثا دارت، في مذكرة بحثية: «سيناريو تآكل استقلالية الفيدرالي سيقود على الأرجح إلى تضخم أعلى، وانخفاض في أسعار الأسهم والسندات طويلة الأجل، وتراجع في مكانة الدولار كعملة احتياطية عالمية». وتابعوا: «في المقابل، يُعد الذهب مخزناً للقيمة لا يعتمد على الثقة بالمؤسسات».

وطرحت المذكرة عدداً من السيناريوهات المحتملة لمسار أسعار الذهب، مع توقّع أساسي بوصول الأونصة إلى 4000 دولار بحلول منتصف 2026، وسيناريو ثانٍ ببلوغ السعر 4500 دولار، وآخر يُقدّر بلوغ السعر نحو 5000 دولار في حال تحوّلت 1% فقط من السوق الخاصة لسندات الخزانة الأمريكية إلى الذهب.

وسجّل الذهب أداءً استثنائياً هذا العام، حيث قفز بأكثر من الثلث وبلغ مستوى قياسياً في وقت سابق من الأسبوع، بدعم من مشتريات البنوك المركزية وتوقّعات بخفض وشيك لأسعار الفائدة الأمريكية. كما تلقى دعماً إضافياً مؤخراً بعد تحركات من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للسيطرة على الفيدرالي، بما في ذلك محاولات لعزل الحاكمة ليزا كوك.

وقال المحللون في «غولدمان»: «نُقدر أنه إذا تحوّل 1% من السوق الخاصة لسندات الخزانة الأمريكية إلى الذهب، فإن السعر سيرتفع إلى نحو 5000 دولار للأونصة، بافتراض ثبات العوامل الأخرى»، مضيفين: «لذلك، يظل الذهب أعلى توصياتنا للشراء في فئة السلع».

جني أرباح

من جهة أخرى، تراجعت أسعار الذهب الخميس وسط جني أرباح بعد أن سجل أعلى مستوى له على الإطلاق مدفوعاً بتوقعات خفض أسعار الفائدة في الولايات المتحدة، في الوقت الذي يتطلع فيه المستثمرون إلى بيانات رئيسية للوظائف الأمريكية تصدر هذا الأسبوع.

وتراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.8 بالمئة إلى 3530.69 دولاراً للأوقية (الأونصة)، خلال التداولات، بعدما سجل المعدن النفيس مستوى قياسياً بلغ 3578.50 دولاراً الأربعاء.

وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر كانون الأول 1.3 بالمئة إلى 3590 دولاراً.

وقال برايان لان من شركة جولد سيلفر سنترال «شهدنا بعض عمليات جني الأرباح، لكن الذهب لا يزال في سوق صاعدة في الوقت الراهن. وستعزز توقعات خفض أسعار الفائدة والمخاوف بشأن استقلالية مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) من الطلب على الملاذ الآمن».

وأضاف «لن نتفاجأ حتى لو ارتفعت أسعار الذهب إلى 3800 دولار أو حتى أعلى من ذلك في الأجل القريب».

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.8 بالمئة إلى 40.82 دولاراً للأوقية بعد أن سجلت في الجلسة السابقة أعلى مستوى لها منذ سبتمبر 2011. وانخفض البلاتين 0.8 بالمئة إلى 1409.53 دولارات، فيما هبط البلاديوم 1.6 بالمئة إلى 1129.82 دولاراً.