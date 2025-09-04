ترامب يستضيف عشاء قادة التكنولوجيا.. وماسك خارج القائمة

يستضيف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مساء الخميس، عشاءً في البيت الأبيض يحضره أقطاب شركات التكنولوجيا.

وبحسب البيت الأبيض، تشمل قائمة الضيوف المؤسس المشارك لمايكروسوفت بيل جيتس، والرئيس التنفيذي لآبل تيم كوك، والرئيس التنفيذي لميتا مارك زوكربيرج، إضافة إلى نحو 12 شخصية تنفيذية أخرى من أكبر شركات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي.

وتشمل قائمة المدعوين أيضاً شخصيات بارزة مثل غريغ بروكمان، رئيس «أوبن إيه آي»؛ وسيرغي برين، المؤسس المشارك لـ «غوغل»؛ وشيام سانكار، المدير التقني لشركة «بالانتير»؛ وألكسندر وانغ، المؤسس المشارك لشركة «سكايل إيه آي» ورئيس فريق الذكاء الفائق في «ميتا».

كما تلقى دعوات كل من سوندار بيتشاي الرئيس التنفيذي لـ «غوغل»، وستايا ناديلا الرئيس التنفيذي لـ «مايكروسوفت»، وصفرا كاتز الرئيسة التنفيذية لـ «أوراكل»، وديفيد ليمب الرئيس التنفيذي لـ «ميكرون تكنولوجي».

ومن المتوقع أيضاً حضور ديفيد ساكس، المستثمر ورئيس ملف العملات الرقمية والذكاء الاصطناعي في البيت الأبيض، إضافة إلى جاريد آيزاكمان، مؤسس شركة «شيفت 4»، رغم أن ترامب سحب ترشيحه في يونيو الماضي لتولي رئاسة وكالة «ناسا».

ويسجل غياب لافت لإيلون ماسك، الذي كان في وقت سابق حليفاً مقرباً من ترامب وكلفه الرئيس بتولي وزارة الكفاءة الحكومية التي أنشأها لخفض النفقات، إلا أن ماسك دخل في خلاف علني مع ترامب مطلع هذا العام.

وسيقام العشاء في حديقة الورود التي أعاد ترامب تصميمها أخيراً، حيث رصفت أرضيتها بالأحجار وزودت بطاولات وكراسٍ ومظلات تشبه بشكل لافت الترتيبات الخارجية في نادي «مارالاجو» بولاية فلوريدا.

وقال المتحدث باسم البيت الأبيض ديفيس إنجل في بيان: «نادي حديقة الورود في البيت الأبيض هو أكثر الأماكن سخونة في واشنطن، وربما في العالم. الرئيس يتطلع إلى استقبال كبار قادة الأعمال والسياسة والتكنولوجيا في هذا العشاء، وفي لقاءات عدة مقبلة على الباحة الجديدة والجميلة للحديقة».

ويأتي هذا الحدث عقب اجتماع لفريق العمل الجديد لتعليم الذكاء الاصطناعي في البيت الأبيض، برئاسة السيدة الأولى ميلانيا ترامب، حيث من المتوقع أن يشارك بعض المدعوين في العشاء أيضاً في الاجتماع الذي يهدف إلى تطوير برامج تعليمية حول الذكاء الاصطناعي للشباب الأمريكي.