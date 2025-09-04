ضربة جديد لترامب.. القضاء يلغي قرار سحب تمويل «هارفارد»

أصدرت محكمة أمريكية حكما بإلغاء قرار إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سحب أكثر من 2.6 مليار دولار من المنح الحكومية المخصصة لتمويل الأبحاث في جامعة هارفارد.

وأصدرت قاضية المحكمة الجزئية الأمريكية أليسون بوروز حكمها لصالح كلية إيفي ليج التابعة لجامعة هارفارد، وذكرت أن التخفيضات التي قررتها إدارة ترامب ترقى إلى مستوى الانتقام غير القانوني لرفض هارفارد مطالب البيت الأبيض بتغيير أسلوب إدارتها وسياساتها.

ووفقاً لما ذكرته وكالة رويترز، فقد قضت المحكمة أيضاً بأن الإدارة الأمريكية لم يعد بإمكانها خفض تمويل الأبحاث للجامعة العريقة المنتمية إلى رابطة اللبلاب. ورابطة اللبلاب، هي تحالف يضم 8 جامعات أمريكية خاصة عريقة في شمال شرق الولايات المتحدة، تُعد من أقدم وأرقى مؤسسات التعليم العالي في العالم، أبرزها جامعات هارفارد، وبنسلفانيا، وبراون، وكولومبيا، وجامعات أخرى.

وشكل القرار الذي أصدرته أليسون بوروز، قاضية المحكمة الجزئية الأمريكية في بوسطن انتصاراً قانونياً كبيراً لجامعة هارفارد، في وقت تسعى فيه إلى إبرام اتفاق قد يضع حداً للصراع متعدد الجبهات بين البيت الأبيض وأقدم وأغنى جامعات البلاد. وأوضحت رويترز، أن جامعة النخبة، ومقرها في كمبريدج بولاية ماساتشوستس، باتت مستهدفة بحملة الإدارة الأمريكية الواسعة لاستغلال التمويل الفيدرالي من أجل فرض التغيير في الجامعات الأمريكية التي يقول ترامب إنها تسيطر عليها أفكار معادية للسامية و«يسارية متطرفة».

وأبرمت 3 جامعات أخرى من رابطة اللبلاب اتفاقات مع الإدارة، بما في ذلك جامعة كولومبيا التي وافقت في يوليو على دفع 220 مليون دولار لاستعادة أموال الأبحاث الاتحادية التي ألغيت بسبب اتهام الجامعة بالسماح بتفاقم معاداة السامية في الحرم الجامعي.