أمريكا متفائلة بالمفاوضات مع الصين

أكد وزير التجارة الأمريكي، هاورد لوتنيك، أن الولايات المتحدة متفائلة حيال المحادثات مع الصين الهادفة إلى خفض التصعيد التجاري الذي أثارته رسوم الرئيس دونالد ترامب الجمركية، وذلك في تصريحات بُثت أمس.

ومع إشارته إلى أن الجانبين يدعمان المفاوضين في سويسرا، قال لوتنيك لشبكة «سي إن إن»: «نحن متفائلون بأن الأمور ستسير بشكل جيد»، مشيراً إلى أن الفريقين يبذلان جهوداً كبيرة بالنسبة إلى المفاوضات المهمة حقاً للطرفين.

وقال مصدران مطلعان لـ«رويترز» إن مسؤولين أمريكيين وصينيين كباراً اجتمعوا مجدداً أمس في جنيف لاستئناف محادثات بدأت أول من أمس بهدف تهدئة الحرب التجارية التي تهدد بإلحاق ضرر جسيم بالاقتصاد العالمي.

واجتمع نائب رئيس الوزراء الصيني خه لي فنغ لثماني ساعات تقريباً، السبت، مع وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت، والممثل التجاري الأمريكي جيميسون جرير، في أول اجتماع مباشر لهما منذ تبادل أكبر اقتصادين في العالم فرض رسوم جمركية تزيد كثيراً على 100 % على السلع.

ولم يعلق أي من الجانبين على فحوى المناقشات أو يشير إلى أي تقدم ملموس نحو خفض الحواجز التجارية الكبيرة مع اختتام الاجتماعات في مقر إقامة سفير سويسرا لدى الأمم المتحدة، لكن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أشاد لاحقاً بالمحادثات، قائلاً إن الجانبين تفاوضا على إعادة ضبط كاملة للعلاقات التجارية بطريقة ودية ولكن بناءة.

وكتب ترامب على منصة «تروث سوشيال» للتواصل الاجتماعي: «كان اجتماعاً جيداً للغاية مع الصين في سويسرا. ناقشنا الكثير من الأمور واتفقنا على الكثير. نريد أن نرى انفتاحاً صينياً على الشركات الأمريكية، من أجل مصلحة الصين والولايات المتحدة. تم إحراز تقدم كبير».