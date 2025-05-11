محمد العريان: أسبوعٌ مثيرٌ للاهتمام ينتظر الاقتصاد العالمي

سلط الخبير الاقتصادي محمد العريان، الأحد، الضوء على أبرز الأحداث التي ينتظرها الاقتصاد العالمي خلال الأسبوع الحالي، مشيراً إلى أنه سيكون أسبوعاً حافلاً بسبب ترقب نتائج المباحثات بين الصين وأمريكا بالإضافة إلى صدور العديد من البيانات المهمة.

وقال رئيس كلية كوينز في جامعة كامبريدج في منشور عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي إكس: «أسبوعٌ مثيرٌ للاهتمام ينتظر الاقتصاد العالمي والأسواق، لا سيما في ضوء محادثات الرسوم الجمركية الصينية-الأمريكية، ومتابعة اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي للسياسة النقدية والبيانات».

وأضاف العريان «سيتم تقييم نتائج محادثات الرسوم الجمركية الصينية -الأمريكية التي تجرى في سويسرا وما تكشفه عن رغبة الصين في تحمل الأعباء وخوف أميركا من الرفوف الفارغة، وكيفية إعطاء كل دولة الأولوية للأهداف طويلة الأجل للسياسة التجارية».

وتابع العريان «كما ستكون لهذا الأمر أهميةٌ كبيرة للعديد من الدول الأخرى، إذ يوجد بالفعل قلقٌ بشأن تحويل الصادرات الصينية إلى أسواقها».

وأوضح الخبير الاقتصادي أن هناك ترقباً كبيراً «لتصريحاتٍ عديدة من مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي بمن فيهم رئيسه جيروم باول يوم الخميس الذي سيتناول أيضاً المراجعة الجارية للإطار النقدي».

وقال الخبير الاقتصادي «تشمل البيانات الرئيسية الصادرة: تضخم مؤشر أسعار المستهلك الأمريكي ومبيعات التجزئة ومسح جامعة ميشيغان»، معقباً «وبيانات الإنتاج الصناعي في منطقة اليورو وتوقعات المفوضية الأوروبية لفصل الربيع، بالإضافة إلى تضخم مؤشر أسعار المستهلك في اليابان وتضخم الأجور في المملكة المتحدة».