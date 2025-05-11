أمريكا والصين تجريان أول محادثات في سويسرا لاحتواء الحرب التجارية

بدأت أمس في سويسرا محادثات تجارية حاسمة بين الولايات المتحدة والصين، فيما يُعدّ أبرز فرصة حتى الآن لاحتواء التصعيد في الحرب التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم.

يقود وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت، ونائب رئيس الوزراء الصيني خه ليفينغ، هذه المفاوضات التي يُتوقع أن تستمر ليومين في جنيف، وهي أول محادثات مباشرة ومعلنة منذ أن فرض الرئيس الأمريكي دونالد ترمب رسوماً جمركية بنسبة 145 % على الصين، وردت بكين برسوم بلغت 125 % على العديد من السلع الأمريكية وضوابط تصدير جديدة على المعادن الأرضية النادرة.

ومن المتوقع أيضاً أن يشارك في المحادثات الممثل التجاري الأمريكي جيميسون غرير.

ورغم أن كلا الطرفين يسعيان إلى إظهار الثقة بامتلاكهما زمام المبادرة، إلا أن الوضع الراهن ينطوي على مخاطر كبيرة، فقد أثارت الإجراءات الجمركية المتبادلة اضطراباً بالأسواق المالية. وأثارت مخاوف من نقص السلع وارتفاع الأسعار بالنسبة للمستهلكين الأمريكيين، ما زاد من الضغوط على ترامب لإيجاد مخرج من المواجهة مع شي جين بينغ.

وقد حاول الرئيس الصيني تعزيز اقتصاد بلاده قبيل انطلاق المحادثات، إلا أن البيانات أظهرت مؤشرات ضعف واضحة. وأكد دبلوماسيون من الجانبين انطلاق المحادثات، لكنهم تحدثوا دون الكشف عن هوياتهم، ولم يُعلَن عن الموقع الدقيق للاجتماعات.

ومع ذلك، شوهد موكب من السيارات السوداء وعربات الفان الصغيرة يتنقل من وإلى مقر إقامة السفير السويسري لدى بعثة الأمم المتحدة في المدينة الثرية، وأفاد مصدر دبلوماسي، تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته نظراً لحساسية الاجتماع، أن الجانبين اجتمعا لنحو ساعتين قبل التوجه إلى مأدبة غداء تم الترتيب لها مسبقاً.

ولا تبدو آفاق تحقيق انفراجة كبيرة واعدة، لكنْ هناك أملاً في أن تخفف الدولتان من الرسوم الجمركية الضخمة التي فرضتاها على سلع كل منهما، في خطوة من شأنها أن تخفف الضغوط عن الأسواق المالية العالمية والشركات على جانبي المحيط الهادئ التي تعتمد على التجارة بين الولايات المتحدة والصين.

ورفع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الشهر الماضي الرسوم الجمركية المفروضة على الصين لتصل إلى نسبة إجمالية قدرها 145%، وردّت الصين بفرض رسوم قدرها 125% على الواردات الأمريكية.

وتُعد هذه النسب المرتفعة من الرسوم بمثابة مقاطعة متبادلة للسلع بين البلدين، ما يعطل التجارة التي تجاوزت قيمتها 660 مليار دولار العام الماضي.

وحتى قبل بدء المحادثات، ألمح ترامب الجمعة إلى إمكانية خفض الرسوم الأمريكية على الصين، حيث قال في منشور على منصة «تروث سوشال»: «80% تبدو مناسبة! الأمر متروك لسكوت»، في إشارة إلى وزير الخزانة الأمريكي.