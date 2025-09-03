أرباح «مايسي» تفوق التوقعات.. وسهم الشركة يقفز 18%

أعلنت شركة مايسي Macy’s، الأربعاء عن نتائج أعمالها للربع الثاني من العام المالي الحالي، والتي فاقت توقعات وول ستريت بفارق كبير، وقالت الشركة إن تجديد متاجرها أسهم في دعم اتجاهات المبيعات.

وأعلنت الشركة عن أرباح معدلة للسهم 41 سنتاً مقابل 18 سنتاً مقدرة من LSEG.

وبلغت الإيرادات 4.81 مليارات دولار مقابل 4.76 مليارات دولار مقدرة من LSEG.

في الأشهر الثلاثة المنتهية في الثاني من أغسطس، بلغ صافي دخل الشركة 87 مليون دولار، أو ما يعادل 31 سنتاً للسهم الواحد، مقارنةً بـ 150 مليون دولار، أو ما يعادل 53 سنتاً للسهم الواحد، في نفس الفترة من العام السابق.

وانخفض صافي مبيعات الشركة إلى 4.81 مليارات دولار خلال الربع المالي الثاني مقابل 4.94 مليارات دولار في الفترة نفسها من العام الماضي. وسجلت الأرباح المعدلة للسهم الواحد 41 سنتاً.

كما رفعت الشركة، مشغلة المتاجر، توقعاتها لأرباحها ومبيعاتها للعام بأكمله. وتتوقع الشركة في الوقت الحالي أرباحاً معدلة تتراوح بين 1.70 و2.05 دولار للسهم، مقابل بين 1.60 و2 دولار للسهم، وإيرادات تتراوح بين 21.15 و21.45 مليار دولار، مقابل 21 و21.4 مليار دولار.

وارتفع السهم بأكثر من 18% خلال تعاملات جلسة يوم الأربعاء في وول ستريت.

تأثير الرسوم الجمركية

كانت Macy’s خفضت توقعاتها للعام بأكمله في الربع الماضي، وأبلغت عن حالة من عدم اليقين في المبيعات بسبب الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة، توني سبرينغ، لشبكة CNBC: «نحن في وضع جيد حالياً في ظل الظروف الحالية التي تسمح لنا بأخذ حصة من السوق، وتقديم خدمات أفضل لعملائنا، وتوفير تجربة أفضل».

في الربع الماضي، أعلنت الشركة أنها رفعت أسعار بعض المنتجات لتعويض تكاليف الرسوم الجمركية. وقال سبرينغ يوم الأربعاء إن الشركة أدرجت في الوقت الحالي آثار الرسوم الجمركية في توقعاتها، ولا تزال متفائلة بحذر بشأن المستقبل.

وأضاف سبرينغ: «الرسوم الجمركية أمر واقع. إنها جزء لا يتجزأ من أعمالنا، ولكن لدينا حوافز إيجابية نحاول التخفيف من حدتها».

وأردف الرئيس التنفيذي للشركة قائلاً: «هذا يعني تجربة عملاء أفضل، وتشكيلة منتجات جديدة، وتقليل التكرار في تشكيلتنا، ونمواً في أعمالنا عبر العلامات التجارية الثلاث في محفظتنا، ومخزوناً جيداً مع اقتراب موسم الخريف».

وأضاف سبرينغ أن المستهلك الأمريكي لا يزال صامداً ويواصل إنفاقه على المنتجات الجديدة والأزياء.

الشركة تدرس رفع الأسعار

قال المدير المالي للشركة، توم إدواردز، في اتصال هاتفي مع المحللين يوم الأربعاء، إن Macy’s تدرس زيادة أسعار بعض المنتجات بسبب الرسوم الجمركية.

وأضاف إدواردز: «نقوم بتعديل الأسعار، ولكن حسب الاقتضاء، وليس على نطاق واسع، ونقوم بتقييمها بدقة مع شركائنا في محاولة للحفاظ على قدرتنا التنافسية».

وأردف قائلاً: «أعتقد أننا في وضع جيد للغاية لتجاوز هذه المرحلة بالنظر إلى نموذج أعمالنا».