عطل عالمي في خدمات شات جي بي تي يؤثر على آلاف المستخدمين

تعرض تطبيق الذكاء الاصطناعي «شات جي بي تي» التابع لشركة «أوبن إيه آي»، الأربعاء، لعطل مفاجئ أدى إلى توقف الخدمة عن آلاف المستخدمين في عدة دول، وفقاً لمنصة «داون ديتكتور» المتخصصة في تتبع أعطال الخدمات الرقمية.

وذكرت المنصة أن أكثر من 80% من الشكاوى مرتبطة مباشرة بعدم قدرة المستخدمين على الحصول على ردود من التطبيق، فيما أظهرت الرسوم البيانية ارتفاعاً حاداً في البلاغات.

وأكدت صفحة الحالة الخاصة بـ«أوبن إيه آي» أن العطل يقتصر على «شات جي بي تي»، بينما بقيت واجهات برمجة التطبيقات ومنصة «بلاي جراوند» وأداة الفيديو «سورا» تعمل بشكل طبيعي.

وقالت «أوبن إيه آي» في تحديث لاحق، إنها حددت السبب الجذري للعطل وتعمل على إصلاحه، مشيرة إلى أن الانقطاع لا يزال جزئياً.

وشهدت منصات التواصل الاجتماعي بدورها شكاوى متعددة من المستخدمين، تفاوتت بين توقف الردود بشكل كامل أو تعطل المحادثة في منتصفها، فيما لم يتضح بعد نطاق المناطق الأكثر تضرراً من العطل.

ويعد هذا العطل واحداً من سلسلة انقطاعات تعرض لها «شات جي بي تي» خلال الأشهر الأخيرة، ما يعكس مدى حساسية الاعتماد على التطبيق في أماكن العمل والدراسة والاستخدام الشخصي، حيث يمكن لأي توقف قصير أن يسبب إرباكاً واسعاً للمستخدمين حول العالم.