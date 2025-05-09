باربي ضحية جديدة من ضحايا رسوم ترامب الجمركية

لا أحد آمن من بطش الرسوم الجمركية الأمريكية.. لا سلعة يمكن القول عنها إنها بعيدة عن مرمى قرارات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب برفع الرسوم الجمركية على العديد من الدول بمختلف أنحاء العالم، تلك الرسوم التي بدورها ردت الدول بفرضها رسوم مماثله على صادراتها للعالم.. ليس هناك سلعة بعيدة عن أضرار الرسوم الأمريكية.. حتى باربي.. فكيف ذلك؟!

ستتحول ألعاب الأطفال من المتناول إلى الرفاهية بالنسبة لعديد من الأسر الأمريكية بما فيها دمى باربي، بعدما تصاعدت أسعارها إلى حد كبير، وباتت هناك العديد من الصعوبات في استيرادها، والسبب رسوم ترامب، وكان استيراد الألعاب واحد من أكبر اقتصادات الاستيراد في الولايات المتحدة، وبصفة خاصة من الصين.

في 2024 بلغت قيمة الألعاب التي استوردتها أمريكا حوالي 17.7 مليار دولار جاءت 75% منها من الصين بما يعادل 13.4 مليار دولار حسب بيانات وزارة التجارة الأمريكية، ولكن بعد فرض ترامب رسوماً على الصين بـ145% باتت شركة "ماتيل" صانعة "باربي" أمام حتمية رفع أسعار الألعاب حيث قالت الشركة إن الرسوم ستكلف الشركة 270 مليون دولار ولن تنجو "باربي" من الارتفاع.

وحتى مع وجود أنباء عن تخفيض في الجمار إلى حد 80% بدلاً من 145، لم يتضح بعد ما إذا كانت الألعاب ستشمل بذلك التخفيض، هذا إضافة إلى أن التخفيض نفسه لم يتأكد بعد.

ووفقاً لمجموعة تيلسي الاستشارية فقد ارتفع سعر "باربي" في المتاجر بـ42.9% خلال أسبوع واحد في منتصف أبريل ليصل إلى 14.99 دولاراً.

ترامب من جهته قلل من أثر الرسوم ودعا إلى امتلاك أطفال أمريكا دميتين بدلاً من 30، في تخفيف لأثر الأمر على الأطفال، وعلى التجارة نفسها في العموم.

فهل سيُحرم معظم أطفال أمريكا من "باربي" بعد أن كانت في المتناول؟