تراجع الصادرات الصينية للولايات المتحدة بنسبة 17,6% خلال شهر

أظهرت بيانات رسمية صينية الجمعة أنّ صادرات الصين إلى الولايات المتّحدة تراجعت بنسبة 17,6 % بالمئة في أبريل مقارنة بالشهر السابق، في وقت تدور فيه حرب تجارية عالية المخاطر بين واشنطن وبكين.

وبلغت القيمة الإجمالية للصادرات الصينية إلى الولايات المتحدة 33 مليار دولار في أبريل مقابل 40,1 مليار دولار في مارس، وفقا لبيانات الإدارة العامة للجمارك الصينية.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرض رسوما جمركية عالية على الصين منذ عودته إلى البيت الأبيض وقد وصلت التعرفات على الكثير من السلع الصينية إلى 145%.

وردت الصين بفرض رسوم جمركية بنسبة 125 % على السلع المستوردة من الولايات المتحدة إلى جانب تدابير أخرى طالت شركات أمريكية.

من جهة أخرى زادت الصادرات الصينية عموما بنسية 8,1 % في أبريل متجاوزة التوقعات.

في المقابل تراجعت الواردات الصينية بنسبة 0,2 %.