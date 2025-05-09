كوريا تسجل فائضاً في الحساب الجاري للشهر الـ23 في مارس

أظهرت بيانات بنك كوريا المركزي، اليوم “الجمعة”، أن جمهورية كوريا حققت فائضا في الحساب الجاري للشهر الثالث والعشرين على التوالي في مارس الماضي بفضل ارتفاع الصادرات.

وذكرت وكالة أنباء “يونهاب” الكورية، أن فائض الحساب الجاري للبلاد بلغ 9.14 مليارات دولار في مارس، بعد الفائض البالغ 7.18 مليارات دولار في فبراير الماضي، وفقا للبيانات الصادرة عن بنك كوريا المركزي.

وأضافت أنه بذلك سجلت البلاد فائضا في الحساب الجاري شهريا منذ مايو عام 2023، وسجل حساب السلع فائضا بقيمة 8.49 مليارات دولار في مارس وارتفع الصادرات بنسبة 2.2% على أساس سنوي إلى 59.31 مليار دولار، كما ارتفعت الواردات بنسبة 2.3% على أساس سنوي إلى 50.82 مليار دولار.

من ناحية أخرى، سجل حساب الخدمات عجزا بقيمة 2.21 مليار دولار بسبب ارتفاع الطلب على السفر إلى الخارج، فيما سجل حساب الدخل الأساسي، الذي يتتبع أجور العمال الأجانب ومدفوعات توزيعات الأرباح من الخارج وإيرادات الفوائد، فائضا بقيمة 3.23 مليارات دولار في مارس الماضي.