«بتكوين» قرب 100 ألف دولار

صعدت أسعار العملات الرقمية المشفرة، خلال تعاملات، أمس، مع إقبال المستثمرين على الأصول الخطرة، في ظل التفاؤل بآفاق المحادثات التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم.

وارتفعت «بتكوين» 3.5 % إلى 99563.09 دولاراً، بعدما لامست 99779.32 دولاراً، لتستحوذ على 64 % من إجمالي قيمة سوق العملات الرقمية المشفرة.

وزادت ثاني أكبر العملات المشفرة من حيث القيمة السوقية الإيثريوم بنسبة 7.6 % إلى 1933.28 دولاراً، كما ارتفعت الريبل 4 % عند 2.2025 دولار. وبحسب بيانات «كوين ماركت كاب» تبلغ القيمة السوقية العالمية للعملات الرقمية المشفرة 3.1 تريليونات دولار، فيما بلغ إجمالي حجم التداولات خلال الـ 24 ساعة الماضية 111.7 مليار دولار بزيادة 35 %.

وبحسب سيمون بيترز، محلل العملات المشفرة في شركة «eToro»، فإن مستوى 100000 دولار يعتبر ذا أهمية نفسية وتقنية كبيرة بالنسبة لـ«بتكوين»، وقد شكل نقطة مقاومة رئيسية في السابق، وعندما اخترق «بتكوين» هذا المستوى لأول مرة في نوفمبر 2024 شهدنا تصحيحاً حاداً إلى 90,000 دولار خلال أيام، نتيجة لعمليات جني الأرباح.

ورغم احتمال حدوث تصحيح قصير المدى مرة أخرى عند اختراق حاجز 100000 دولار يتوقع المحللون أن تكون هذه التراجعات مؤقتة، وعلى المدى البعيد يتوقع العديد من المراقبين أن يتمكن «بتكوين» من تجاوز حاجز 100,000 دولار.

والاستقرار فوقه خلال النصف الثاني من 2025 وبداية 2026، وذلك بدعم من تحسن المؤشرات الاقتصادية وزيادة السيولة العالمية.

ويتوقع أن يستمر الاتجاه العالمي نحو خفض أسعار الفائدة، ما سيؤدي إلى تيسير الأوضاع المالية، وتعزيز شهية المستثمرين تجاه الأصول ذات المخاطر مثل العملات الرقمية.وفي حال استمر زخم سوق العملات الرقمية الصاعدة فقد يشهد «بتكوين» مستويات قياسية جديدة.