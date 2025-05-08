ترامب يفتتح مسار صفقاته التجارية باتفاق مع بريطانيا

افتتح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مسار صفقاته التجارية بإعلان التوصل لاتفاق تجاري مع بريطانيا، في خطوة من شأنها تخفيف وطأة الرسوم الجمركية التي فرضها على معظم دول العالم بداية الشهر الماضي.

ومن المتوقع أن تعلن الولايات المتحدة وبريطانيا اليوم "الخميس" عن اتفاق لخفض الرسوم الجمركية على بعض السلع وسيكون بذلك أول اتفاق من نوعه منذ أن فرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رسوما مرتفعة على الواردات من أغلب دول العالم.

وقال ترامب في منشورات على موقع تروث سوشيال إنه سيعقد مؤتمراً صحفيا في المكتب البيضاوي اليوم "الخميس" بشأن اتفاق تجاري "كامل وشامل" مع بريطانيا، لكنه لم يذكر تفاصيل أخرى.

ومن المرجح أن يكون الاتفاق محدوداً، إذ ستحصل بريطانيا على تخفيض لرسوم ترامب الجمركية الجديدة على السيارات والصلب، وهما القطاعان الأكثر تضررا. كما قد يحدد الاتفاق كيفية تعامل الحكومتين مع القطاعات الأخرى، ولكنه لا يرقى إلى مستوى اتفاقية تجارة حرة كاملة.

ولضمان الحصول على هذا الإعفاء، من المتوقع أن تخفض بريطانيا رسومها الجمركية على السيارات الأمريكية، بينما كانت الولايات المتحدة ترغب في تخفيض ضريبة المبيعات الرقمية البريطانية التي تؤثر على شركات التكنولوجيا الأمريكية العملاقة.

وقال ترامب "بفضل تاريخنا الطويل وتعاوننا، يشرفنا أن تكون المملكة المتحدة أول إعلان "عن اتفاق تجاري" لنا. هناك العديد من الصفقات الأخرى، التي هي في مراحل جدية من التفاوض، في انتظارنا!".

وتتعرض الولايات المتحدة لضغوط من المستثمرين لإبرام صفقات لتهدئة حرب الرسوم الجمركية، بعد أن قلبت سياسات ترامب، التي اتسمت بالفوضوية في أغلبها، التجارة العالمية رأسا على عقب مع الحلفاء والأعداء على حد سواء، مهددة بتأجيج التضخم والتسبب في ركود اقتصادي.

وانخرط كبار المسؤولين الأمريكيين في سلسلة من الاجتماعات مع الشركاء التجاريين منذ أن فرض الرئيس في الثاني من أبريل رسوما جمركية بنسبة 10 بالمئة على معظم الدول، إلى جانب معدلات رسوم جمركية أعلى على العديد من الشركاء التجاريين، والتي جرى تعليقها بعد ذلك لمدة 90 يوما.

وفرضت الولايات المتحدة رسوما جمركية 25 بالمئة على السيارات والصلب والألومنيوم و25 بالمئة على كندا والمكسيك، و145 بالمئة على الصين. ومن المقرر أن يعقد مسؤولون أمريكيون وصينيون محادثات في سويسرا يوم السبت.

ورحب جيك كولفين رئيس المجلس الوطني للتجارة الخارجية في الولايات المتحدة بهذا التقدم.

وقال "ستتطلع الشركات إلى معرفة إلى أي مدى يمكن للاتفاق إلغاء رسوم الرئيس ترامب الجمركية ومعالجة بواعث القلق البريطانية على المدى الطويل وتوفير ضمانات ضد أي زيادات مستقبلية في الرسوم الجمركية".

من المقرر أن يتحدث كير ستارمر رئيس وزراء بريطانيا في وقت لاحق من اليوم.

وأقام ستارمر، منذ فوز حزبه "العمال" بالانتخابات في يوليو تموز الماضي، علاقة ودية مع ترامب. وستحتفي حكومته بكونها أول دولة تبرم اتفاقا.

وفي سعيها للتوصل إلى اتفاق، رفضت بريطانيا خفض معاييرها الغذائية، التي تتوافق بشكل وثيق مع معايير الاتحاد الأوروبي. الا أن نقابة المزارعين البريطانية قالت إنه يمكن منح بعض المنتجين الأمريكيين الذين لا يستخدمون هرمونات النمو أو مواد مضادة للميكروبات وصولا أكبر إلى السوق.

ولم يتضح بعد الحال بالنسبة للرسوم الجمركية الأساسية البالغة 10 بالمئة، أو أي رسوم يمكن فرضها على صناعة الأدوية.

وبلغت قيمة صادرات بريطانيا من الأدوية والمنتجات الصيدلانية إلى الولايات المتحدة 7.2 مليار جنيه إسترليني (9.6 مليار دولار) في العام المنتهي في سبتمبر 2024، لتحتل بذلك المرتبة الثانية بعد صناعة السيارات.







