ارتفاع احتياطيات النقد الأجنبي في الصين إلى 3.2817 تريليونات دولار

ارتفعت احتياطيات النقد الأجنبي في الصين إلى 3.2817 تريليونات دولار أمريكي في نهاية أبريل الماضي، بزيادة 41 مليار دولار أمريكي، أي 1.27 في المائة، مقارنة بنهاية مارس الماضي، وفق البيانات الرسمية الصادرة عن الهيئة الوطنية للنقد الأجنبي أمس “الأربعاء”.

وذكرت صحيفة الشعب اليومية أونلاين، أن الهيئة أشارت في بيانها إلى أن التأثيرات المجمعة لصرف العملات والتغيرات في أسعار الأصول أدت إلى زيادة احتياطيات النقد الأجنبي للصين في أبريل الماضي.

وأوضح البيان أن مرونة الاقتصاد الصيني وحيويته ساهمتا في استقرار احتياطيات النقد الأجنبي للبلاد.