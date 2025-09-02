وريثة "لوريال" تتفوق على أغنى رجل في آسيا بـ 98 مليار دولار





ذكرت بيزنس إنسايدر أنّ فرانسواز بيتنكور مايرز، وريثة إمبراطورية مستحضرات التجميل الفرنسية "لوريال"، أضافت نحو 24 مليار دولار إلى ثروتها منذ بداية عام 2025، لتتجاوز ثروتها 98 مليار دولار، متقدمةً على الملياردير الهندي موكيش أمباني.

صعود مدفوع بارتفاع أسهم "لوريال"

بيتنكور مايرز، البالغة من العمر 72 عاماً وحفيدة مؤسس "لوريال" أوجين شولر، استفادت من صعود أسهم الشركة بنسبة 17% هذا العام، لتقترب من 400 دولار للسهم، هذا الارتفاع رفع قيمة حصتها البالغة 35% في "لوريال"، المالكة لعلامات مثل "لانكوم" و"مايبيلين".

إنجازات على مؤشر المليارديرات

وفقاً لمؤشر بلومبرغ للمليارديرات، حلت بيتنكور مايرز في المرتبة السادسة بين أكبر الرابحين من حيث زيادة الثروة هذا العام، متقدمةً على مؤسسي "غوغل" لاري بايج وسيرجي برين، ورئيس "سوفت بنك" ماسايوشي سون، وباتت تحتل المركز الثامن عشر عالمياً، متجاوزةً أمباني بثروة تقدر بـ97 مليار دولار.

ورغم تقدمها، ما تزال بيتنكور مايرز أقل ثروةً من أليس والتون، وريثة "وول مارت"، التي جمعت 118 مليار دولار، واحتلت العام الماضي لقب أغنى امرأة في العالم.

من وراثة الثروة إلى تسليم المسؤولية

ورثت بيتنكور مايرز حصتها بعد وفاة والدتها ليليان عام 2017، وسبق أن أصبحت في 2023 أول امرأة تتجاوز ثروتها 100 مليار دولار. لكنها بدأت عام 2025 بثروة تقل عن 75 مليار دولار بسبب تراجع أسهم "لوريال". وفي أبريل الماضي، استقالت من مجلس إدارة الشركة بعد 28 عاماً، ليخلفها ابنها جان-فيكتور مايرز كنائب رئيس.

أداء قوي يدفع السهم إلى القمة

قفزت أسهم "لوريال" هذا العام بعد إعلان نتائج نصفية إيجابية، حيث سجلت الشركة نمواً في الإيرادات بنسبة 3% عبر معظم فئات منتجاتها ومناطقها الجغرافية. كما رفعت "جي بي مورغان" في يوليو تصنيف السهم من "أداء دون المتوقع" إلى "محايد"، في إشارة إلى تحسن آفاق النمو.