عوائد السندات الفرنسية تقفز لأعلى مستوى في 16 عاماً

ارتفعت عوائد سندات الحكومة الفرنسية لأجل 30 عاماً إلى أعلى مستوياتها في أكثر من 16 عاماً، مدفوعة بالمخاوف المالية، في الوقت الذي بدأ فيه رئيس الوزراء فرانسوا بايرو محادثات مع الأحزاب السياسية في محاولة لمنع انهيار الحكومة.

وأعلن حزب التجمع الوطني اليميني في فرنسا الاثنين أنه يستعد لإجراء انتخابات مبكرة، متوقعاً أن تسقط أحزاب المعارضة حكومة الأقلية في تصويت مقرر إجراؤه في 8 سبتمبر.

وبلغت عوائد سندات الحكومة الفرنسية لأجل 30 عاماً أعلى مستوياتها منذ يونيو 2009 عند 4.513%، بزيادة 6.5 نقاط أساس.

وتعرضت عوائد السندات الحكومية طويلة الأجل بمنطقة اليورو لضغوط بيع، حيث تتوقع الأسواق أن تؤدي خطط الاستثمار الألمانية، إلى جانب الزيادات المحتملة في الإنفاق الدفاعي في دول منطقة اليورو، إلى ارتفاع مستويات الديون.

وارتفع عائد السندات الألمانية لأجل 10 سنوات، وهو المعيار القياسي لمنطقة اليورو، بمقدار 4 نقاط أساس ليصل إلى 2.79%. وبلغ عائد السندات الألمانية لأجل 30 عاماً أعلى مستوى له في 14 عاماً عند 3.41%.

وبلغ عائد السندات البريطانية لأجل 30 عاماً أعلى مستوى له منذ عام 1998.

كما ارتفع عائد السندات الإسبانية لأجل 30 عاماً بمقدار 5 نقاط أساس ليصل إلى 4.29%، بعد أن بلغ 4.297%، وهو أعلى مستوى له منذ نوفمبر 2023.

وبلغ عائد السندات الإيطالية لأجل 30 عاماً أعلى مستوى له منذ أبريل عند 4.661%.