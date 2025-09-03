شركة تستغني عن 4 آلاف وظيفة بسبب الذكاء الاصطناعي

أعلن مارك بينيوف الرئيس التنفيذي لشركة «سيلزفورس»، تقلص عدد موظفي الدعم إلى 5 آلاف من 9 آلاف موظف، بعد الاعتماد على وكلاء الذكاء الاصطناعي، الذين أصبحوا يتولون حصة متنامية من مهام خدمة العملاء.

وأوضح بينيوف خلال «بودكاست»، أن الوكلاء أسهموا في رفع إنتاجية الشركة، عبر التعامل مع ملايين العملاء المحتملين، الذين لم تتم متابعتهم سابقاً، مضيفاً أن الذكاء الاصطناعي أصبح يشارك في نحو 50 % من المحادثات مع العملاء، بينما يتولى البشر النصف الآخر.

وأشار إلى أن التقنية الجديدة تعمل وفق نموذج تكاملي، حيث يستطيع الوكيل الذكي تحويل المهام إلى الموظفين البشريين عند الحاجة، قائلاً: «الأمر أشبه بالقيادة الذاتية للسيارات، حيث يتدخل السائق عندما تواجه التقنية موقفاً معقداً»، بحسب «بيزنس إنسايدر».

واختتم بينيوف، الذي شارك في تأسيس «سيلزفورس» عام 1999، بالقول إن الشركة خسرت أكثر من 100 مليون فرصة بيع محتملة، خلال الـ 26 عاماً الماضية بسبب عدم المتابعة، لكنه أكد أن «الوكلاء الأذكياء اليوم يتواصلون مع كل متصل».