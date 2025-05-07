هل تتوقع هدنة أمريكية صينية بعد الحرب التجارية؟





تتزايد التوقعات بأن تسفر المحادثات التجارية المرتقبة بين المسؤولين الأمريكيين والصينيين في سويسرا الأسبوع المقبل، عن إقرار إعفاء مؤقت من الرسوم الجمركية بين البلدين، بحسب رئيس مجلس الأعمال الأمريكي الصيني شون ستاين.

وقال شون شتاين، رئيس مجلس الأعمال الأمريكي الصيني، بأن التوقعات عالية بأن تُسفر المحادثات التجارية بين المسؤولين الأمريكيين والصينيين في سويسرا في وقت لاحق من هذا الأسبوع عن إعفاء من الرسوم الجمركية بين البلدين.

وأضاف شتاين في مقابلة مع تلفزيون بلومبيرغ "الأربعاء" "ستكون النتيجة الأكثر سلبية هي توقف المحادثات وعدم الإعلان عن محادثات مستقبلية".

وأشار إلى أنه من المتوقع (على غرار دول أخرى) "تعليق الرسوم الجمركية لمدة 90 يومًا ريثما يتفاوض الجانبان".

وقال: "أي شيء أقل من ذلك سيُعتبر خيبة أمل للأسواق والمراقبين".

وأعلنت الحكومتان الصينية والأمريكية يوم "الثلاثاء" أن وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت والممثل التجاري الأمريكي جيميسون غرير سيسافران إلى سويسرا لإجراء محادثات تجارية مع الصين بقيادة نائب رئيس الوزراء هي ليفينغ.

وهذا للقاء سيكون أول مناقشة رسمية بين البلدين منذ إعلان الرئيس دونالد ترامب فرض رسوم جمركية على الصين بنسبة تصل إلى 145%، والتي أعقبتها بكين بفرض رسوم انتقامية بنسبة 125%.

وأدت الرسوم الجمركية المرتفعة بشكل كبير إلى تزايد عدد المصدرين الصينيين الذين اختاروا وقف شحناتهم إلى الولايات المتحدة وتعطيل خطوط التجميع الخاصة بهم. وتُظهر زيادات الأسعار التي أجرتها شركات التجارة الإلكترونية العملاقة مثل تيمو ومجموعة شين المحدودة مؤشرات مبكرة على أن المتسوقين الأمريكيين سيتحملون على الأقل بعض تكاليف الرسوم الجمركية.

وقال شتاين، متحدثًا عن محادثات التجارة المقبلة، إن الشركات الأمريكية بحاجة إلى رؤية بعض اليقين في السوق. وأضاف أنهم لا يريدون أن تُضاف رسوم جمركية أو أي إجراءات أخرى تزيد من تعقيد العلاقة الاقتصادية الصعبة أصلًا بين البلدين.

مجلس الأعمال الأمريكي الصيني هو منظمة خاصة تضم أكثر من 270 شركة أمريكية تعمل في الصين.