بـ 6 مليارات.. أرباح عائلة ترامب من العملة الرقمية «WLFI» تتفوق على محفظتها العقارية

حققت عائلة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ثروة ورقية قُدرت بنحو 6 مليارات دولار، بعد أن بدأت شركة وورلد ليبرتي فاينانشال، مشروعها للعملات المشفرة، بتداول عملتها الرقمية الجديدة «WLFI» في الأسواق المفتوحة، بحسب صحيفة «وول ستريت جورنال».

هذا وقد ارتفع سعر العملة خلال تداولات، الثلاثاء، على منصة بينانس، إلى 24 سنتاً، بعدما أغلقت الاثنين عند مستوى 20 سنتاً مقارنة بسعر الطرح 30 سنتا.

وقالت الصحيفة إن إطلاق العملة يمثل خطوة مشابهة لطرح عام أولي، إذ أصبح بإمكان المستثمرين شراء وبيع العملة مثل أسهم الشركات المدرجة، بعدما كان التداول مقصورا على المبيعات الخاصة.

وتملك عائلة ترامب ما يقارب ربع إجمالي الرموز، بما في ذلك الرئيس نفسه وأبناؤه الثلاثة الذين يُعتبرون مؤسسين مشاركين للشركة، بينما يمنح ترامب لقب «مؤسس مشارك فخري».

ومع بداية التداول، شهدت «WLFI» إقبالًا كبيرًا، حيث تم تبادل نحو مليار دولار من الرموز خلال ساعة واحدة، وفق بيانات موقع CoinMarketCap.

وذكر التقرير أن هذه الثروة الناشئة تعد أكبر نجاح مالي للعائلة منذ تولي ترامب منصبة متجاوزةً قيمة محفظتها العقارية الممتدة لعقود.

وتخطط وورلد ليبرتي لتوسيع نشاطها بإطلاق عملة مستقرة مرتبطة بالدولار الأمريكي (USD1) وتطوير تطبيقات جديدة، بينما يثير المشروع جدلاً سياسيًا، إذ يرى منتقدون أنه قد يشكل وسيلة للتأثير على العائلة عبر شركاء يسعون لدعم سياسي أو اقتصادي من البيت الأبيض.

من جهة أخرى، ارتفعت أسعار العملات المشفرة خلال تعاملات الثلاثاء، مع تنامي توقعات تيسير السياسة النقدية في الولايات المتحدة خلال اجتماع صناع السياسات هذا الشهر.

وصعدت البيتكوين بنسبة 1% عند 110.304 دولار، خلال التداولات، واستحوذت على نحو 57.7% من إجمالي قيمة سوق العملات المشفرة.

وزادت الإيثيريوم، ثاني أكبر العملات المشفرة من حيث القيمة السوقية، بنسبة 0.6% إلى 4.387 دولار، فيما أضافت الريبل نسبة 1.85% عند 2.80 دولار.

وتبلغ القيمة السوقية العالمية للعملات المشفرة 3.8 تريليون دولار، فيما بلغ إجمالي حجم التداولات خلال الـ 24 ساعة الماضية 159.49 مليار دولار، وفقًا لبيانات «كوين ماركت كاب».