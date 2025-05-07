محادثات تجارية أمريكية-صينية في سويسرا هذا الأسبوع

أعلنت واشنطن وبكين الثلاثاء أنّ وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت ونائب رئيس الوزراء الصيني هي ليفينغ سيلتقيان في سويسرا هذا الأسبوع لبحث الحرب التجارية الدائرة بين بلديهما منذ فرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رسوما جمركية باهظة على الصين التي ردّت عليها بمثلها.

وقال وزير الخزانة الأمريكي في بيان إنّه سيغادر إلى سويسرا الثلاثاء "لإجراء مناقشات بنّاءة تهدف إلى إعادة التوازن إلى النظام الاقتصادي الدولي بما يخدم مصالح الولايات المتّحدة بشكل أفضل".

من جهتها، قالت وزارة الخارجية الصينية في بيان إنّ نائب رئيس مجلس الدولة الصيني سيزور سويسرا من 9 ولغاية 12 مايو بدعوة من الحكومة السويسرية.

وأضافت الوزارة أنّ هي، عضو المكتب السياسي للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني، سيلتقي بيسنت "بصفته نقطة اتصال للقضايا الاقتصادية والتجارية بين الصين والولايات المتحدة".

وكانت الصين أعلنت الجمعة أنّها بصدد دراسة مقترح من الولايات المتّحدة لإجراء مفاوضات بشأن الرسوم الجمركية التي تبادل أكبر اقتصادين في العالم فرضها على سلعهما.

وفرضت واشنطن منذ أبريل رسوما جمركية بنسبة 145% على العديد من وارداتها من الصين التي ردّت بفرض رسوم جمركية بنسبة 125% على السلع المستوردة من الولايات المتحدة.

والثلاثاء، قال بيسنت أمام لجنة برلمانية إنّ الولايات المتحدة والصين لم تنخرطا بعد في مفاوضات تجارية، نافياً بذلك ما كان أعلنه ترامب الذي أكّد مرارا وجود اتصالات بين البلدين.