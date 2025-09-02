نيوزيلندا تجذب المستثمرين الأثرياء بتيسير شراء الأجانب للمنازل

قال رئيس الوزراء النيوزيلندي كريستوفر لوكسون، الاثنين، إن نيوزيلندا ستخفف الحظر المفروض على شراء الأجانب للمنازل في البلاد، بما يسمح لبعض المستثمرين الأثرياء من رجال الأعمال في الخارج بشراء عقار سكني واحد مرتفع القيمة.

وتمثل هذه الخطوة تراجعاً جزئياً عن الحظر الذي فرض عام 2018 من قبل الحكومة السابقة بهدف تهدئة سوق الإسكان المنفلت نتيجة المضاربات العقارية.

وبموجب القرار الجديد، سيتمكن حاملو «تأشيرة الإقامة الذهبية»، التي أعادت حكومة لوكسون العمل بها في أبريل، من شراء منزل واحد لا تقل قيمته عن 5 ملايين دولار نيوزيلندي (3 ملايين دولار أمريكي).

وقال لوكسون: إن الخطوة توازن بين الرغبة في جذب المستثمرين الأثرياء إلى البلاد وتهدئة المخاوف المتعلقة بارتفاع أسعار المنازل.

وأضاف: إن التغيير بعيد كل البعد عن إلغاء كامل للسياسة السابقة، وسينطبق فقط على عدد محدود من الأثرياء الأجانب وعدد محدود من المنازل.

وتمنح هذه التأشيرات، التي تهدف إلى جذب المستثمرين الأجانب إلى الأعمال في البلاد، حق الإقامة للأشخاص الذين يستثمرون ما لا يقل عن 5 ملايين دولار نيوزيلندي في شركات محلية على مدى 3 سنوات، أو 10 ملايين دولار نيوزيلندي على مدى 5 سنوات إذا أودعت الأموال في استثمارات أقل خطورة.

وكان بعض حاملي هذه التأشيرات غير مؤهلين لشراء عقارات بسبب شرط الإقامة في نيوزيلندا لمدة 6 أشهر على الأقل من كل عام. وسيلغى هذا الشرط الآن.

وانتقد معارضو لوكسون التراجع عن السياسة، قائلين: إنه يركز على جذب الأجانب الأثرياء بدلاً من حل المشكلات الداخلية. (ولنجتون - أ ب)