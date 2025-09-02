التضخم في كوريا الجنوبية بأقل مستوى منذ 9 شهور

أظهرت بيانات هيئة الإحصاء الكورية الجنوبية الصادرة الثلاثاء ارتفاع أسعار المستهلك في كوريا الجنوبية بأقل من 2% الشهر الماضي ليسجل معدل التضخم أقل مستوى له منذ 9 شهور.

وذكرت الهيئة أن مؤشر أسعار المستهلك، وهو مقياس رئيسي للتضخم، ارتفع في شهر أغسطس الماضي 1.7 % سنويا.

وأشارت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء إلى أن معدل التضخم ظل أعلى من هدف بنك كوريا المركزي البالغ 2% لأربعة أشهر متتالية حتى أبريل ، قبل أن يتراجع إلى 19% في مايو ثم ارتفع مرة أخرى، ليبقى أعلى من 2% في كل من يونيو ويوليو.

وفي الوقت نفسه، أصبح معدل التضخم في الشهر الماضي الأقل منذ نوفمبر 2024، عندما ارتفعت الأسعار 1.5% سنويا.

وعزت الهيئة تباطؤ الشهر الماضي إلى انخفاض رسوم الهاتف المحمول بنسبة 21% سنويا، ما أدى إلى تراجع معدل تضخم أسعار الخدمات العامة ككل إلى 3.6% سنويا، وهو ما ساهم في خفض معدل التضخم العام بمقدار 0.42 نقطة مئوية.

وارتفعت أسعار السلع الصناعية بنسبة 7ر1% سنويا في أغسطس في حين زادت أسعار الأغذية المصنعة زادت 4.2% على أساس سنوي، مواصلة اتجاهها التصاعدي. ومن بينها، قفزت أسعار الخبز والقهوة بنسبتي 6.5% و 14.6 % على أساس سنوي، على التوالي.

وبلغ معدل التضخم الأساسي، الذي يستبعد أسعار المواد الغذائية والطاقة المتقلبة، 1.3% في أغسطس مقابل 2% في يوليو الماضي.(سول - د ب أ)