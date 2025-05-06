أسطول طائرات «دريملاينر» يتجاوز المليار راكب

أعلنت شركة «بوينج»، أن أسطول طائرات «787 دريملاينر» تجاوز حاجز المليار راكب، لتصبح بذلك أسرع طائرة عريضة البدن في التاريخ تحقق هذا الإنجاز، وذلك خلال أقل من 14 عاماً منذ دخولها الخدمة وخلال هذه الفترة، نفّذ أسطول الطائرات الذي يضم ما يزيد على 1,175 طائرة قرابة 5 ملايين رحلة، مسجلاً أكثر من 30 مليون ساعة طيران.



وقال «سكوت ستوكر، نائب رئيس برنامج 787 والمدير العام في مصنع تجميع بوينج في مدينة نورث تشارلستون الأمريكية: «نحن ممتنون لثقة عملائنا واعتمادهم على طائرة 787، فلولاهم لما كان لهذا الإنجاز أن يتحقق.

فقد صُممت عائلة دريملاينر لربط الناس والوجهات بطريقة غير مسبوقة، ويُعدّ نقل أكثر من مليار راكب خلال هذه الفترة الزمنية القصيرة خير دليل على التزام هذه الطائرة بوعودها في إحداث نقلة نوعية في تجربة السفر الجوي، من حيث الكفاءة التشغيلية والمرونة والراحة.



ويجسد هذا الإنجاز تفاني ومهارة وابتكار فرق العمل وشركائنا الذين أسهموا في تطوير هذا الطراز من الطائرات. ونتوجه بالشكر لكل شركة طيران قامت بتشغيل طائرة 787، ولكل راكب من بين المليار الذين حلقوا على متنها».

ونشرت «بوينج» مقطع فيديو احتفاءً بهذه اللحظة، يكرّم الركاب والشركاء والموظفين الذين أسهموا في نجاح طائرات 787 دريملاينر.



ودعت «بوينج» جميع الجهات المرتبطة بطائرة «787 دريملاينر» من مشغّلين وركاب وموردين وموظفين إلى مشاركة ذكرياتهم وتجاربهم عبر وسائل التواصل الاجتماعي باستخدام الوسم.