عائلة ترامب تطرح عملة «WLFI» المشفرة بـ30 سنتاً





اختارت عائلة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، عطلة عيد العمال في أمريكا لظهور عملة رقمية جديدة في الأسواق، حيث طرحت شركة «وورلد ليبرتي فايننشال» العملة تحت رقم «دبليو إل إف آي» (WLFI).

وبدأ تداول العملة بالفعل، وظهر السعر المعروض على بعض المنصات الرقمية بسعر 30 سنتاً، ووصلت إلى 50 سنتاً، لتدخل ضمن أعلى 45 عملة رقمية، ويأمل بعض المستثمرين أن يصل إلى المراتب العشرين الأولى، وهو ما قد يدفع مزيداً من منصات التداول إلى إدراجه.

ويعد الظهور الأول للعملة في السوق اختباراً حاسماً لمدى قدرة اسم «ترامب» على رفع قيمة المشروع الذي راهن عليه خلال حملته الانتخابية.

ومنذ عودته إلى البيت الأبيض وقّع ترامب قانوناً ينظم العملات المستقرة وعيّن جهات تنظيمية مؤيدة للأصول الرقمية، بينما حوّل أبناؤه أنظار الأعمال العائلية نحو مشاريع العملات المشفرة.

ويقدَّم «دبليو إل إف آي» من قبل داعميه كمشروع يربط بين التمويل التقليدي والاقتصاد المفتوح، بهدف جذب اهتمام الأفراد السياديين وتوفير السيولة.

ملكية ترامب ومواقف المستثمرين

تملك عائلة ترامب حصة كبيرة في «وورلد ليبرتي»، إذ تمتلك شركة «دي تي ماركس ديفاي إل إل سي»، المرتبطة بالرئيس وأفراد عائلته، 38% من شركة «دبليو إل إف هولدكو»، التي تتحكم في «وورلد ليبرتي» وإيراداتها الصافية من المصاريف، كما تملك هذه الجهة والعائلة 22.5 مليار عملة «دبليو إل إف آي»، وقد جمعت «دي تي ماركس ديفاي» رسوماً تعادل 75% من عائدات بيع الرموز.

أما الرموز المملوكة لمؤسسي «وورلد ليبرتي» فستظل غير قابلة للتداول إلى أن يصوت حملة «دبليو إل إف آي» على جدول زمني، وفي غضون ذلك تتباين الخطط بين المستثمرين الأفراد.

وأظهر استطلاع أجري عبر مجموعة «دبليو إل إف آي» على منصة «ديسكورد»، لمن يمتلكون مليون عملة على الأقل، أن العديد من الحائزين الصغار يخططون للبيع إذا وصل السعر إلى 47 سنتاً.

انتظار الدولار

أما الحائزون الكبار فيخططون للانتظار حتى يصل السعر إلى دولار أو أكثر، وفقاً لفينسنت ديريو، مدير المجموعة، ويتوقع الكثيرون بيع جزء فقط من النسبة المسموح بها (20%)، ربما لشراء شيء لطالما أرادوه.

«ربما تكون لامبورغيني»، حسبما قال ديريو في إشارة إلى السيارة الرياضية الفاخرة.

أضاف: «بالنسبة لكثير من كبار المستثمرين أصبح الأمر ممكناً بالفعل».

أما برونو فير، أحد حاملي «دبليو إل إف آي»، فقال إنه يخطط لبيع حوالي 10% من حصته الكاملة عند بدء التداول، مضيفاً أن الرمز قد يصل إلى سعر بين 35 و50 سنتاً.

أضاف: «بالتأكيد سأصرفها على العائلة، لقد أخبرت زوجتي بالفعل أننا سنقوم برحلة بحرية في سبتمبر».

نشاط مكثف

ساهمت إدراجات WLFI على منصات Binance وUpbit وOKX وKraken وKuCoin وغيرها في تغذية موجة التداول، وأرفقت Binance الرمز بعلامة «Seed»، في إشارة للمتداولين إلى أنه مشروع جديد وعالي المخاطر.

وشهد الإطلاق نشاطاً مكثفاً، إذ بلغ حجم تداول المشتقات 4.6 مليارات دولار خلال 24 ساعة، بارتفاع تجاوز 500%، كما صعدت المراكز المفتوحة إلى أكثر من 930 مليون دولار، وكانت منصة Binance مسؤولة عن نحو نصف هذا النشاط، وهذا الحجم من التداول نادر حتى في المشاريع الراسخة ويعكس مدى الاهتمام الذي يجذبه WLFI.

تكتيكات الإدارة والسيولة

ويمكن للمستثمرين الأوائل، الذين لا يشملون المؤسسين مثل دونالد ترامب الابن وإريك ترامب، بيع ما لا يزيد على 20% مما بحوزتهم، بينما تبقى النسبة المتبقية غير قابلة للتداول.

قال ديلان باين، محلل لدى «ميساري»، إن الحد من البيع بنسبة 20% هو «أسلوب شائع في إدارة العرض، ومن خلال تقييد السيولة المبكرة، يقلل المشروع من ضغط البيع على المدى القريب ويحافظ على استقرار الأسعار، كما يعطي انطباعاً إيجابياً للمستثمرين».

في عالم العملات المشفرة تلعب التصنيفات دوراً كبيراً في تحديد التدفقات النقدية، فمواقع مثل «كوين ماركت كاب دوت كوم» تصنف الرموز عادة بناء على سعرها مضروباً في العرض المتداول، وهذه التصنيفات غالباً ما تحدد توجهات المستثمرين، ومع ذلك نادراً ما تكون هناك عملات مشفرة بهذا القرب من دوائر النفوذ كما هو الحال مع «دبليو إل إف آي».

أمام مورتن كريستنسن، وهو متداول يستثمر في «دبليو إل إف آي» وسبق أن حقق أرباحاً من تداول عملة «ميم» تابعة لترامب خلال ساعات من إطلاقها، فقدم منظوراً مختلفاً.

رأى كريستنسن، الذي يدير موقع «إيردروب أليرت دوت كوم» ويتوقع جني أرباح من «دبليو إل إف آي» خلال أيام، أنه «مع انخفاض الكمية المتاحة للتداول، يصبح من الأسهل رفع السعر بشكل مضاربي»، وأضاف: «إنها تركيبة تحمل قابلية كبيرة لتحركات سعرية سريعة».

مشاريع عملات مشفرة

خلال العام الماضي طرحت عائلة ترامب مجموعة من المنتجات والمشاريع في مجال العملات المشفرة، من عملة مستقرة مرتبطة بالدولار، إلى تعدين بتكوين وصناديق الأصول الرقمية.

وقد وسّعت كل منها العلامة التجارية العائلية لتشمل زاوية جديدة من عالم التمويل المضاربي.

دعم ترامب وأعلن عن انطلاق «وورلد ليبرتي فايننشال» عبر وسائل التواصل الاجتماعي قبل توليه المنصب، وهو الآن مع المؤسس المشارك ستيفن ويتكوف مدرجان كـ«أعضاء شرف» على موقع الشركة الإلكتروني.

العملات المشفرة

من جهة أخرى تباين أداء العملات المشفرة خلال تعاملات الإثنين، وصعدت البيتكوين بنسبة 0.55% عند 109.611 دولاراً، في حين تراجعت الإيثيريوم، ثاني أكبر العملات المشفرة من حيث القيمة السوقية، بنسبة 0.45% إلى 4.449 دولاراً، استقرت الريبل لتتداول عند 280 دولاراً.