متاجر التجزئة البريطانية تقلص الوظائف والاستثمارات وسط ارتفاع التكاليف

ألغت متاجر التجزئة في المملكة المتحدة 2000 وظيفة خلال "عام شديد الصعوبة"، بعد تعرضها لضغوط نتيجة ارتفاع تكاليف العمالة والمنافسة الشرسة من محلات السوبر ماركت.

وحذرت جمعية متاجر التجزئة البريطانية من أن ضعف ثقة المستهلكين وارتفاع تكاليف التشغيل على متاجر التجزئة يضعان 50 ألف متجر محلي في المملكة المتحدة تحت ضغط، ما يؤدي إلى تراجع مستويات الاستثمار وتقليص فرص التوظيف، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا).

وقال جيمس لومان، الرئيس التنفيذي لجميعة متاجر التجزئة: "لقد كان هذا عاما شديد الصعوبة بالنسبة للمتاجر المحلية، حيث ارتفعت تكاليف ممارسة الأعمال بشكل كبير، في الوقت الذي شهدت فيه المبيعات ركودا بسبب المنافسة الشرسة من متاجر بيع البضائع الرخيصة ومحلات السوبر ماركت وبائعي التجزئة الآخرين."

وأضاف: "ينبغي أن تكون هذه الأرقام بمثابة تحذير للحكومة من أننا لا يمكننا الاستمرار في تحمل وطأة التكاليف الإضافية والأعباء الأخرى دون أن ينعكس ذلك على المجتمعات التي تخدمها هذه المتاجر الأساسية."

وأظهرت بيانات تضمنها التقرير السنوي عن المتاجر المحلية لجمعية متاجر التجزئة البريطانية أن عدد متاجر التجزئة قد شهد زيادة طفيفة هذا العام إلى 50486 متجرا، إلا أن هذا القطاع سجل مع ذلك تراجعا في الوظائف والمبيعات. (لندن - د ب أ)