ارتفاع صادرات كوريا الجنوبية في أغسطس

حققت صادرات كوريا الجنوبية 1.3% نمواً على أساس سنوي في أغسطس الماضي بفضل الطلب القوي على أشباه الموصلات على الرغم من تأثيرات الرسوم الجمركية الأمريكية، وفقاً لبيانات حكومية.

وأظهرت البيانات الصادرة عن وزارة التجارة والصناعة والطاقة أن صادرات البلاد بلغت 58.4 مليار دولار في الشهر الماضي بزيادة 1.3% عن الشهر نفسه من العام الماضي، بحسب وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية.

وعلى وجه الخصوص، قفزت صادرات أشباه الموصلات 27.1% على أساس سنوي إلى 15.1 مليار دولار في أغسطس مسجلة أعلى مستوى لها على الإطلاق.

كما ارتفعت صادرات السيارات بنسبة 8.6% إلى 5.5 مليارات دولار خلال الفترة نفسها.

وفي الوقت نفسه، شهدت واردات البلاد تراجعاً بنسبة 4% على أساس سنوي في أغسطس، ما أدى إلى فائض تجاري قدره 6.51 مليارات دولار.