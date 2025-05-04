اليوان يتلقى الدعم من توزيعات الشركات الصينية

تعتزم الشركات الصينية المدرجة في بورصة هونغ كونغ تبكير موعد صرف الأرباح النقدية للمساهمين إلى الربع الثاني، في خطوة ربما تقلل من حدة تذبذب اليوان خلال العام. ومن المتوقع أن ترتفع التوزيعات، التي تتطلب تحويل الشركات للأرباح من اليوان إلى دولار هونغ كونغ، إلى 36.1 مليار دولار خلال الفترة من أبريل إلى يونيو، أي نحو ضعف متوسطها للفترة نفسها على مدار الأعوام التسعة الماضية، بحسب بيانات جمعتها بلومبرغ. ونتيجة ذلك من المتوقع انخفاض توزيعات الربع الثالث أكثر من النصف.

ومن المرجح جداً أن يكون تبكير صرف التوزيعات النهائية إلى الربع الثاني متعمداً، لإعطاء فسحة من الوقت بين التوزيعات لتفادي زيادة العبء على اليوان في الربع الثالث، بحسب وو تشوان، مدير الصناديق في «بوروي لإدارة الصناديق» في بكين. وأضاف أن تحويل العملة على مراحل قد يكون طريقة أخرى لتقليل الضغط الهبوطي على العملة.

ويحظى مصير اليوان باهتمام كبير هذا العام، إذ إن الحرب التجارية التي أطلق شرارتها الرئيس الأمريكي دونالد ترمب تركز على استهداف الصين. أعلن ترمب الشهر الماضي رسوماً جمركية بنسبة 145% على الكثير من منتجات الدولة الآسيوية، وتراجع اليوان 2% أمام الدولار خلال الأشهر الستة الماضية، مسجلاً أداء أقل من كل نظرائه الآسيويين البالغ عددها 16 باستثناء عملتين، وإيرادات معظم الشركات الصينية المدرجة في هونغ كونغ باليوان، لكن الشركات تصرف التوزيعات للمساهمين بعملة المدينة، وهذا التحويل عادة ما يشكل ضغطاً على سعر اليوان في التعاملات الخارجية.

وتغيير جدول صرف التوزيعات ربما يكون مدفوعاً أيضاً، ولو بشكل جزئي، بمساعي الجهات التنظيمية الصينية لتعزيز العوائد للمساهمين. وتضمن دليل إرشادي من 9 نقاط نشره مجلس الدولة العام الماضي مبادرة لتوزيع المزيد من أرباح الشركات على المستثمرين، وحدد تدابير لزيادة توزيعات منتصف العام.

يوان