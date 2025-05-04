معدل التضخم بالنمسا يرتفع بشكل طفيف في أبريل

سجل معدل التضخم في النمسا ارتفاعاً طفيفاً خلال شهر أبريل الماضي، ووصل إلى 3.1% مقارنة بنسبة 2.9% في مارس السابق.

وعزت هيئة الإحصاء النمساوية سبب الزيادة بشكل رئيس إلى ارتفاع أسعار العطلات الشاملة بشكل ملحوظ مقارنة على أساس سنوي.

وأظهرت التقديرات الأولية لهيئة الإحصاء، ارتفاع الأسعار في شهر أبريل بنسبة 0.2%، مقارنة على أساس شهري، مشيرة إلى أن أسعار الخِدْمَات، التي ارتفعت بنسبة 4.8%، ظلت المحرك الأقوى لمعدل التضخم.

وأوضحت الهيئة أن تكاليف المعيشة أصبحت أعلى بسبب ارتفاع أسعار المواد الغذائية والتبغ بنسبة فاقت المتوسط وبلغت 3.2%، لافتة إلى الأثر المثبط لأسعار الطاقة، التي ارتفعت بشكل طفيف بلغ 0.7%، باستثناء أسعار الكهرباء التي سجلت ارتفاعاً.

وأوضح توبياس توماس، مدير عام الهيئة، أن أسعار الوقود المنخفضة بشكل كبير في الشهر الماضي، عوضت إلى حد بعيد، الآثار السلبية الناجمة عن ارتفاع أسعار الكهرباء، منوها إلى ارتفاع أسعار السلع الصناعية بنسبة 0.9% على أساس سنوي.