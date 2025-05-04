8 دول في «أوبك+» تزيد إنتاج النفط 411 ألف برميل يومياً في يونيو

اتفق تحالف «أوبك+» على زيادة إنتاج النفط 411 ألف برميل يومياً بداية من شهر يونيو المقبل، ما يسرع من استئناف الإنتاج المتوقف، لكنه قد يفاقم أيضاً التراجع في أسعار الخام، بحسب بيان صادر عن التحالف أمس.

وأكدت 8 دول في تحالف «أوبك+»، هي كلٌ من: الإمارات والسعودية وروسيا والعراق والكويت وكازاخستان والجزائر وعُمان، خلال اجتماعها، أمس، عبر تقنية الاتصال المرئي، التزامها المشترك باستقرار السوق النفطي، في ظل الأسس القوية الراهنة التي تقوم عليها السوق، وقررت تعديل الإنتاج بالزيادة. وتعكس هذه الزيادة خطوة مماثلة أُعلنت الشهر الماضي، حين أدى الإعلان المفاجئ عن ضخ كميات تعادل ثلاثة أضعاف الحجم المقرر لمايو إلى هبوط حاد في أسعار النفط.

وتتسق هذه الخطوة إلى حد كبير مع توقعات تجار النفط الخام، بعد أن أشارت السعودية في الأسابيع الأخيرة إلى استعدادها لتحمل فترة مطولة من انخفاض أسعار النفط. إلا أن هذا التحرك يُمثل تحولاً كبيراً في نهج «أوبك+»، التي دأبت على حماية الأسعار، ما يثير تساؤلات حول مستقبل التحالف ويثير أيضاً تكهنات بشأن احتمال اندلاع حرب أسعار، بحسب «بلومبرغ».

ونقلت رويترز عن مصادر الأسبوع الماضي أن مسؤولين سعوديين أبلغوا حلفاء وخبراء في قطاع النفط بأن المملكة لا ترغب في دعم سوق النفط بمزيد من تخفيضات الإنتاج.

وذكرت المصادر أن الرياض غاضبة بسبب تجاوز إنتاج كازاخستان والعراق الأهداف التي حددتها «أوبك+».

وقالت حليمة كروفت المحللة في «آر.بي.سي كابيتال ماركتس»: «يبدو أن المناقشات تتجه نحو زيادة أخرى لمدة ثلاثة أشهر». وأضافت «من جديد، يبدو أن الالتزام هو محور التركيز الأساسي، مع استمرار كازاخستان والعراق في عدم تحقيق أهدافهما التعويضية، إلى جانب روسيا بدرجة أقل».

وتخفض «أوبك+»، التي تضم منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء مثل روسيا، إنتاجها بأكثر من خمسة ملايين برميل يومياً، ومن المقرر أن يستمر تطبيق العديد من التخفيضات حتى نهاية عام 2026. وتعقد اللجنة الوزارية المشتركة لأوبك+ اجتماعها المقبل في 28 مايو الجاري.

