لأول مرة منذ 20 عاماً.. فروع «صب واي» دون 20 ألف فرع

انخفض عدد فروع صب واي ، إلى أقل من 20 ألف فرع، وفقاً لوثائق الإفصاح عن الامتيازات التجارية الصادرة حديثاً في الولايات المتحدة لأول مرة منذ 20 عاماً.

وفي عام 2024 وحده، أغلقت الشركة 631 مطعماً في جميع أنحاء الولايات المتحدة، ليبقى لديها 19,502 فرع في جميع أنحاء البلاد.

ولا تزال شركة صب واي تحتفظ بلقب أكبر سلسلة مطاعم في البلاد من حيث عدد الوحدات.

وقالت صب واي، إنها تقوم بتقييم بصمتها في الولايات المتحدة باستخدام نهج استراتيجي قائم على البيانات لضمان وجود المطاعم في الموقع والشكل والصورة المناسبة، وتشغيلها من قبل أصحاب الامتياز المناسبين.

وأضافت الشركة في بيان لها لشبكة CNN، أنها تفتح مطاعم جديدة وتنقل أو تغلق مواقع حسب الحاجة؛ للحفاظ على تجربة عملاء متسقة.

وتأتي الموجة الأحدث من إغلاقات صب واي في أعقاب تراجع عن ذروته عند 27 ألف موقع في عام 2015 وسلسلة من المشكلات القانونية.

وبدأ التوسع السريع لشركة صب واي في تحقيق نتائج عكسية في عام 2016 عندما أعطت الشركة الأولوية للكمية، ما أدى إلى إغراق الأسواق بالمتاجر ووضع الامتيازات التجارية في كثير من الأحيان داخل كتل من بعضها البعض، ما أدى إلى المنافسة الداخلية.

وفي عام 2021 رُفعت دعوى قضائية جماعية زعمت أن «تونة صب واي» ليست مصنوعة من تونة حقيقية، وفي عام 2023 رُفضت القضية.

وعلى الرغم من تراجعها في الولايات المتحدة، شهد عدد المواقع الدولية لسلسلة مطاعم صب واي الآن نمواً صافياً للعام الثاني على التوالي.