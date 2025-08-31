ارتفاع الطلب العالمي على الشحن الجوي 5.5 % في يوليو

ارتفع الطلب الكلي لشهر يوليو في أسواق الشحن الجوي العالمية، قياساً بطن الشحن الكيلومتري بنسبة 5.5 في المائة مقارنة بمستويات يوليو 2024.

ارتفع الطلب الكلي لشهر يوليو (تموز) في أسواق الشحن الجوي العالمية، قياساً بطن الشحن الكيلومتري بنسبة 5.5 في المائة مقارنة بمستويات يوليو 2024، فيما سجلت العمليات الدولية زيادة قدرها 6.0 في المائة.

كما ارتفعت السعة، قياساً بالكيلومترات الطنية المتاحة للشحن بنسبة 3.9 في المائة على أساس سنوي، وبنسبة 4.5 في المائة للعمليات الدولية، وذلك بحسب بيانات الاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا).

وقال المدير العام لـ«إياتا»، ويلي والش: «معظم مسارات التجارة الرئيسية سجلت نمواً، باستثناء مسار آسيا - أميركا الشمالية الذي انخفض بنسبة 1.0 في المائة على أساس سنوي.

ويرجح أن يكون التراجع الحاد في التجارة الإلكترونية، بعد انتهاء الإعفاءات الجمركية الأميركية على الشحنات الصغيرة، قد قابله قيام الشاحنين بتقديم شحناتهم تحسباً للرسوم الجمركية المرتفعة على الواردات إلى الولايات المتحدة».

وأضاف والش أنه من المرجح أن يكشف شهر أغسطسبصورة أوضح عن أثر تغيّر السياسات التجارية الأميركية. ورغم أن الاهتمام ينصبّ على الأسواق المرتبطة بالولايات المتحدة، فإن من المهم النظر إلى الصورة الأوسع للشبكة العالمية، إذ إن خُمس الشحن الجوي يمر عبر مسار أوروبا آسيا، الذي واصل نموه لـ29 شهراً على التوالي محققاً زيادة سنوية نسبتها 13.5 في المائة في يوليو.

وبحسب البيان، تشير عدة عوامل في البيئة التشغيلية إلى تغيّرات لافتة خلال الفترة الأخيرة؛ فقد سجلت التجارة العالمية للسلع نمواً بنسبة 3.1 في المائة على أساس سنوي، في يونيو.

وتراجعت أسعار وقود الطائرات، في يوليو، بنسبة 9.1 في المائة، مقارنة بالعام الماضي، لتظل أدنى من مستويات 2024، الأمر الذي أسهم في تخفيف الأعباء التشغيلية على شركات الطيران. غير أن الأسعار ارتفعت بنسبة 4.3 في المائة، قياساً بشهر يونيو.

أما القطاع الصناعي العالمي، فقد شهد انكماشاً، في يوليو، مع تراجع مؤشر مديري المشتريات إلى 49.66 نقطة، وهو الانخفاض الثاني دون عتبة النمو البالغة 50 منذ يناير (كانون الثاني). كما بقيت طلبات التصدير الجديدة في المنطقة السلبية عند مستوى 48.2 للشهر الرابع على التوالي، بما يعكس تراجع الثقة في ظل حالة عدم اليقين بشأن السياسات التجارية الأميركية.

سجلت شركات آسيا والمحيط الهادي أكبر نمو على مستوى الطلب على الشحن الجوي، بنسبة 11.1 في المائة على أساس سنوي، مع ارتفاع السعة بنسبة 7.3 في المائة.

أما شركات أميركا الشمالية، فحققت زيادة طفيفة في الطلب بلغت 0.7 في المائة، على أساس سنوي، وهي أبطأ وتيرة نمو بين جميع المناطق، في حين انخفضت السعة بنسبة 0.6 في المائة.

وفي أوروبا، ارتفع الطلب على الشحن الجوي بنسبة 4.1 في المائة، مع زيادة السعة بنسبة 4.0 في المائة، مقارنة بالعام الماضي.

وسجلت شركات الشرق الأوسط نمواً في الطلب بنسبة 2.6 في المائة، بينما ارتفعت السعة بنسبة 5.9 في المائة على أساس سنوي.

أما شركات أميركا اللاتينية، فشهدت زيادة في الطلب بنسبة 2.4 في المائة، مع ارتفاع السعة بنسبة 3.8 في المائة.

وحققت شركات أفريقيا نمواً قوياً في الطلب على الشحن الجوي بنسبة 9.4 في المائة. بينما تراجعت السعة بنسبة 0.1 في المائة مقارنة بالعام الماضي.

وسجلت أحجام الشحن الجوي في يوليو الماضي زيادات ملحوظة عبر معظم الممرات التجارية الرئيسية، باستثناء مسار الشرق الأوسط – أوروبا الذي سجل زيادة طفيفة، ومسار آسيا – أميركا الشمالية الذي واصل تراجعه للشهر الثالث على التوالي.