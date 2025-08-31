سوق العمل الأمريكي يحدد ملامح خفض الفائدة وأداء الأسهم

يترقب المستثمرون تقرير سوق العمل الأمريكي بنهاية الأسبوع الجاري والذي سيكون اختباراً محورياً لصحة الاقتصاد، ولثقة المستثمرين بأن خفض أسعار الفائدة بات وشيكاً، وهو الاعتقاد الذي ساعد على دفع الأسهم الأمريكية إلى مستويات قياسية.

وكان صدور بيانات التوظيف الأمريكية الضعيفة على نحو مفاجئ الشهر الماضي قد عزز التوقعات بأن مجلس الاحتياطي الفيدرالي سيستأنف خفض الفائدة في اجتماعه المقبل في سبتمبر، في خطوة تهدف لدعم سوق العمل رغم المخاوف المرتبطة بالتضخم، بحسب تقرير الأسهم الأمريكية الصادر عن رويترز.

وستكون الأسواق الأمريكية في عطلة رسمية، الاثنين، بمناسبة عطلة عيد العمال.

ويرى خبراء أن صدور تقرير ضعيف عن التوظيف في أغسطس قد يثير القلق بشأن تباطؤ الاقتصاد، لكنه في الوقت ذاته قد يدفع الأسواق لتسعير خفض أكثر جرأة في الفائدة.

وقال جاك ياناسيفيتش كبير استراتيجيي المحافظ في «ناتيكسيس إنفستمنت مانجرز سوليوشنز»: «من المرجح أن تكون أسعار الفائدة المنخفضة أهم من تباطؤ سوق العمل بشكل محدود، وهو ما قد يشكل أرضية داعمة للاقتصاد ولأسواق الأسهم».

وواصلت الأسهم الأمريكية ارتفاعها منذ هبوطها إلى أدنى مستوياتها هذا العام في أبريل، إذ تلاشت المخاوف من أن تؤدي رسوم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الجمركية إلى ركود اقتصادي، بينما استفادت شركات التكنولوجيا وقطاعات أخرى من موجة التفاؤل بشأن الإمكانات التجارية للذكاء الاصطناعي.

لكن مؤشرات الأسهم تراجعت الجمعة الماضية، مع هبوط أسهم شركات الذكاء الاصطناعي وتزايد القلق في قطاع التكنولوجيا، وذلك قبيل إعلان نتائج «برودكوم» المنتظر الخميس المقبل.

وعلى الرغم من ذلك، أنهى مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» شهر أغسطس بارتفاع 1.9%، ليصعد مكاسبه منذ بداية العام إلى نحو 10%، مقترباً من مستويات قياسية.

وتبقى الأسواق في فترة تقليدياً ما تعتبر الأصعب على مدار العام؛ فخلال الأعوام الـ35 الماضية، كان سبتمبر أسوأ الشهور أداءً لمؤشر «ستاندرد آند بورز 500»، مع تراجع بمتوسط 0.8% خلال تلك الفترة، إذ انخفض المؤشر في 18 من أصل 35 مرة.

ويعد تقرير الوظائف أول البيانات الاقتصادية المهمة في سبتمبر، إذ يتوقع أن يكون الاقتصاد قد أضاف 75 ألف وظيفة الشهر الماضي، وفقاً لاستطلاع «رويترز».

وكان تقرير يوليو قد أظهر نمواً بـ73 ألف وظيفة فقط، وهو رقم مخيب للآمال زاد سوءاً بعد مراجعات هبوطية حادة لبيانات الشهرين السابقين.

وقال أليكس غراسينو كبير الاقتصاديين العالميين ورئيس استراتيجية الاقتصاد الكلي في «مانولايف إنفستمنت مانجمنت»: «من المتوقع أن تظهر مكونات التقرير مثل معدل البطالة ومتوسط الأجور بالساعة الرسالة نفسها: سوق العمل الأمريكي قد بردت».

وقد عزز التقرير الضعيف لشهر يوليو، إلى جانب تصريحات رئيس الفيدرالي جيروم باول حول تزايد المخاطر التي تهدد سوق العمل، رهانات المستثمرين على خفض الفائدة في اجتماع سبتمبر.

وتشير بيانات «إل إس إي جي» إلى أن العقود الآجلة لصناديق الفيدرالي تعكس احتمالاً نسبته 89% لخفض الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماع 16 و17 سبتمبر.

وقال درو ماتوس كبير استراتيجيي السوق في «ميتلايف إنفستمنت مانجمنت»: «سيتطلب الأمر قوة واسعة النطاق في التقرير كي يعيد الفيدرالي التفكير في قرار خفض الفائدة، لكن احتمالات ذلك ضعيفة للغاية»، مضيفاً إن تقريراً عادياً «لن يثني الفيدرالي عن الخفض».

ورغم أن خفض سبتمبر يبدو شبه محسوم، فإن بيانات الوظائف قد تؤثر أيضاً على توقعات الأسواق بشأن حجم التيسير النقدي في الأشهر التالية.

وتشير العقود الآجلة إلى أن الأسواق تتوقع نحو 55 نقطة أساس من الخفض بحلول ديسمبر، أي ما يزيد قليلاً على خفضين قياسيين.

وسيكون المستثمرون على موعد مع تطورات أخرى تخص الفيدرالي، بعد أن أقدم ترامب على إقالة العضو ليزا كوك في إطار مساعيه لإعادة تشكيل مجلس الإدارة، بينما رفعت كوك دعوى قضائية يوم الخميس أكدت فيها أن الرئيس لا يملك صلاحية إزاحتها.

وقد أعاد الجدل إحياء المخاوف بشأن مصداقية الفيدرالي وقدرته على تنفيذ سياسته النقدية بعيداً عن الضغوط السياسية، خصوصاً أن ترامب انتقد مراراً المجلس ورئيسه باول لعدم خفض الفائدة بالقدر الذي يرغب فيه.

ومع ذلك، يرى غراسينو أن تلك المخاطر «مسعرة بشكل ملائم حالياً»، مضيفاً: «كثير من الأمور التي كان المشاركون في السوق يعتبرونها من المسلمات باتت موضع تساؤل، وهذا يوسع نطاق المخاطر المحتملة».

أبرز أحداث الأسبوع:

الإثنين 1 سبتمبر

عطلة عيد العمال الأمريكي

الثلاثاء 2 سبتمبر

مؤشر مديري المشتريات الصناعي

مؤشر معهد إدارة التوريدات ISM الصناعي

تقرير الإنفاق على البناء

نتائج: سيغنت جولرز، زي سكيلر

الأربعاء 3 سبتمبر

كلمة لرئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في سانت لويس ألبرتو موسالم

كلمة لرئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في مينابوليس نيل كاشكاري

مؤشر الوظائف الشاغرة

مؤشر طلبيات المصانع

«بيج بوك» الفيدرالي

نتائج: هيوليت باكارد انتربرايز، سيلزفورس

الخميس 4 سبتمبر

تقرير التوظيف بالقطاع الخاص

طلبات إعانة البطالة الأسبوعية

مؤشر إنتاجية العمل

الميزان التجاري الأمريكي

مؤشر مديري المشتريات للخدمات

مؤشر ISM للخدمات

جلسة استماع للجنة المصارف في مجلس الشيوخ بخصوص ترشيح ستيفن ميران لعضوية مجلس الاحتياطي الفيدرالي

كلمة لرئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك جون ويليامز

كلمة لرئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في شيكاغو أوستان غولسبي

نتائج: نيو، برودكوم، دوكوساين، لولوليمون

الجمعة 5 سبتمبر

تقرير الوظائف الأمريكية

معدل البطالة

متوسط الأجور بالساعة