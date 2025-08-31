واشنطن تواصل المحادثات التجارية رغم حكم محكمة الاستئناف

قال الممثل التجاري الأمريكي جيميسون غرير، الأحد، إن إدارة الرئيس دونالد ترامب تواصل المحادثات مع شركائها التجاريين رغم قرار محكمة استئناف صدر يوم الجمعة يقضي بعدم قانونية معظم الرسوم الجمركية التي فرضها.

وأضاف غرير، في تصريحات على قناة فوكس نيوز: «شركاؤنا التجاريون يواصلون المفاوضات معنا بشكل وثيق.. إنهم يحرزون تقدماً نحو إبرام اتفاقات، بغض النظر عمّا قد تقرره هذه المحكمة في تلك الأثناء».

وقضت محكمة استئناف اتحادية بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ليس لديه حق قانوني لفرض رسوم جمركية على كل دولة على وجه الأرض تقريباً، لكنها أبقت على جهوده لبناء جدار حماية حول الاقتصاد الأمريكي.

وبحسب قرار محكمة الاستئناف الأمريكية للدائرة الفيدرالية لم يكن مسموحاً لترامب قانوناً بإعلان حالات الطوارئ الوطنية وفرض ضرائب على الاستيراد من كل دولة تقريباً على وجه الأرض، وهو حكم أيد إلى حد كبير قراراً أصدرته محكمة تجارية اتحادية متخصصة في نيويورك في مايو الماضي.

وكتب القضاة في الحكم: «يبدو أنه من غير المرجح أن الكونغرس كان يقصد.. منح الرئيس سلطة غير محدودة لفرض رسوم جمركية»، لكن القضاة لم يحكموا بإلغاء الرسوم الجمركية على الفور، مما يمنح إدارته الوقت للطعن أمام المحكمة العليا.

المسار المستقبلي للقضية لم يتضح بعد، إذ يمكن لإدارة ترامب أن تطعن سريعاً أمام المحكمة العليا، أو أن تسمح للمحكمة التجارية بإعادة النظر وربما تضييق نطاق أمر وقف التنفيذ المفروض على الرسوم الجمركية.

وقد تعهد ترامب بذلك، وكتب على موقع تروث سوشيال للتواصل الاجتماعي: «إذا تم السماح بتأييد هذا القرار، فإنه سيؤدي حرفياً إلى تدمير الولايات المتحدة الأمريكية».

وقال ترامب، إن الحكم الذي أصدرته المحكمة بأن معظم الرسوم الجمركية التي فرضها لم تكن قانونية «غير صحيح»، مضيفاً أن جميع الرسوم الجمركية لا تزال سارية.