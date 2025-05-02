أوروبا تغرم «تيك توك» 600 مليون دولار بسبب تسريب بيانات إلى الصين

فرض الاتحاد الأوروبي غرامة قدرها 530 مليون يورو (600 مليون دولار) على شركة «بايت دانس»، مالكة تطبيق «تيك توك»، بسبب إرسال بيانات المستخدمين بشكل غير قانوني إلى الصين، كما قال إن الشركة لم تتخذ الإجراءات الكافية لمنع وصول السلطات الصينية إلى هذه المعلومات.

قالت لجنة حماية البيانات في أيرلندا، وهي الجهة الرقابية الرئيسية المسؤولة عن الشركة في أوروبا، إن «تيك توك» خالفت لوائح الاتحاد الأوروبي بنقل البيانات، ومنحتها مهلة ستة أشهر لوقف جميع عمليات النقل غير القانونية.

وأضافت لجنة حماية البيانات أن «تيك توك» كشفت في أبريل أن بيانات المستخدمين في أوروبا كانت مخزنة على خوادم في الصين، وهو ما يناقض الأدلة السابقة التي قدمتها الشركة للجهة التنظيمية. وكانت «بلومبرغ» أول من نشرت خبر الغرامة.