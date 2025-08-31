ارتفاع السياح الأجانب إلى كوريا الجنوبية بنسبة 23%

قفز عدد السياح الأجانب القادمين إلى كوريا الجنوبية بنسبة 23% على أساس سنوي في يوليو.

وقالت منظمة السياحة الكورية اليوم، إن عدد السياح الأجانب الوافدين للبلاد وصل إلى 1.73 مليون بزيادة 23.1% مقارنة مع نفس الشهر من العام الماضي.

ويمثل هذا العدد زيادة نسبتها 119.7% بالمقارنة مع يوليو عام 2019 قبل جائحة كورونا.

وبحسب الجنسية، جاءت الصين في المرتبة الأولى بنسبة 34.7% (602 ألف زائر)، تليها اليابان بنسبة 17.3% (299 ألف زائر)، وتايوان بنسبة 11.5% (199 ألف زائر)، والولايات المتحدة بنسبة 7.6% (131 ألف زائر) وهونغ كونغ بنسبة 3.7% (64 ألف زائر).

وفي المقابل، بلغ عدد المواطنين الكوريين الجنوبيين الذين سافروا إلى الخارج في الشهر الماضي 2.43 مليون شخص، بانخفاض قدره 2.7% مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، وهو ما يعادل 92.2% من مستوى نفس الشهر في عام 2019.

وخلال الفترة من يناير إلى يوليو من هذا العام، ارتفع عدد الزوار الأجانب لكوريا الجنوبية بمقدار 15.9% عن نفس الفترة من العام السابق إلى 10.56 ملايين، ليتجاوز 10 ملايين زائر، وهو ما يمثل 106.8% من مستوى نفس الفترة من عام 2019.

وبلغ عدد الكوريين المسافرين إلى الخارج خلال الأشهر السبعة الأولى من هذا العام 17 مليون شخص، وهو ما يمثل 96.3% من العدد المقابل خلال نفس الفترة من عام 2019.