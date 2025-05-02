استقرار معدل البطالة في منطقة اليورو في مارس عند 6,2%

بقي معدل البطالة في منطقة اليورو في مارس مستقرا عند 6,2% من مجموع القوة العاملة، وهو مستوى لم يتبدل منذ ديسمبر، على ما أعلنت يوروستات الجمعة.

والمؤشر في أدنى مستوياته منذ أن بدأ مكتب الإحصاءات الأوروبي تدوين هذه البيانات في أبريل 1998 للدول التي تعتمد العملة الموحدة.

وبعدما أعلن عن معدل بطالة قدره 6,1% لشهر فبراير، تم رفعه بمقدار 0,1 نقطة.

وعلى مدار عام، سجل معدل العاطلين عن العمل في مارس تراجعا بمقدار 0,3 نقطة في دول منطقة اليورو العشرين.

وفي مجمل الاتحاد الأوروبي، يبقى معدل البطالة مستقرا منذ ديسمبر عند 5,8%، أدنى مستوياته التاريخية.

وبلغ عدد العاطلين عن العمل في مارس في دول الاتحاد الـ27 حوالي 12,9 مليون شخص، بينهم 10,8 ملايين في منطقة اليورو.

وبلغ معدل البطالة في فرنسا 7,3% بتراجع 0,1 نقطة عن فبراير، بحسب بيانات يوروستات، ويتدنى هذا المعدل إلى 3,5% في ألمانيا و6% في إيطاليا.

وفي الاتحاد الأوروبي، سُجلت أدنى مستويات بطالة في الجمهورية التشيكية (2,6% وبولندا (2,7%)، وأعلى مستويات بطالة في إسبانيا (10,9%) وفنلندا (9,1%) واليونان (9%) والسويد (8,8%).