تراجع مبيعات ماكدونالدز في أمريكا بأعلى وتيرة في 5 أعوام

كشفت ماكدونالدز عن نتائج أعمالها الفصلية عن الربع الأول من 2025، والتي جاءت متباينة وسط تراجع مبيعاتها في السوق المحلية بأكبر وتيرة منذ جائحة كورونا.

ووفقاً لما كشفت عنه الشركة، الخميس، الأول من مايو، بلغ صافي أرباح الشركة 1.87 مليار دولار أو 2.6 دولار للسهم، متراجعاً من 1.93 مليار دولار أو 2.66 دولار للسهم المسجلة، خلال نفس الفترة من العام الماضي.

أما توقعات المحللين فكانت قد أشارت إلى أن أرباح السهم لدى ماكدونالدز ستسجل 2.66 دولار، فيما بلغت أرباح السهم المعدلة مستويات 2.67 دولار.

وبالنسبة للإيرادات، فقد تراجعت 3 % عند 5.96 مليارات دولار، فيما انخفضت مبيعات المتجر نفسه لدى ماكدونالدز بنحو 1 % على نطاق دولي.

وعلى مستوى مبيعات المتجر نفسه في أمريكا تراجعت بنحو 3.6 % في أمريكا وسط حالة من عدم اليقين والطقس السيء، وهو أكبر انخفاض منذ الربع الثاني من عام 2020 حينما تراجعت 8.7%.

وكان المدير المالي لماكدونالدز صرح في فبراير بأن مبيعات المتجر نفسه من المتوقع أن تسجل أسوأ فترة في الربع الأول الماضي، وذلك بفعل البداية الضعيفة للعام في أمريكا.