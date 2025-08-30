ترامب يشطب أكثر من 500 وظيفة بإذاعة صوت أمريكا





ذكر مسؤول بإدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الوكالة التي تشرف على إذاعة صوت أمريكا وجهات بث دولية أخرى مدعومة من الحكومة بصدد شطب وظائف ما يربو على 500 موظف. وقد يسفر هذا الأمر عن طعن قانوني يمتد لشهور بشأن مصير الإذاعات والقنوات الإخبارية.

وأعلنت كاري ليك، القائمة بأعمال الرئيس التنفيذي للوكالة الأمريكية لوسائل الإعلام العالمية أحدث عملية شطب وظائف في ساعة متأخرة من أمس الجمعة، بعد يوم من عرقلة قاض اتحادي إقالتها لمايكل إبراموفيتش من منصب مدير إذاعة صوت أمريكا .

وحكم رويس لامبرث قاضي المحكمة الإقليمية بشكل منفصل بأن الإدارة الجمهورية لم تظهر التزامها بأوامره باستعادة عمليات إذاعة صوت أمريكا .

وقال لامبرث أمس الأول الخميس إنه لا يمكن إقالة أبراموفيتش دون موافقة أغلبية المجلس الاستشاري للبث الدولي. وأشار إلى أن إقالة أبراموفيتش "ستكون مخالفة للقانون بصورة واضحة".