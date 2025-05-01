"المركزي الياباني" يثبت أسعار الفائدة ويخفض توقعات النمو

أبقى بنك اليابان المركزي، اليوم "الخميس"، أسعار الفائدة دون تغيير، لكنه خفض توقعاته للنمو بسبب الضبابية الناتجة عن الرسوم الجمركية الأمريكية.

وتوقع البنك المركزي أن يمضي التضخم نحو تحقيق المستهدف عند 2% خلال السنوات المقبلة، مشيرًا إلى أن التحديات الاقتصادية العالمية قد تؤخر خطط رفع الفائدة دون إلغائها.

وقرر البنك بالإجماع الإبقاء على أسعار الفائدة قصيرة الأجل عند 0.5% كما كان متوقعا.

ونظرا للضغوط المتزايدة الناجمة عن ارتفاع الرسوم الجمركية، خفض البنك توقعاته للنمو الاقتصادي للعامين الماليين 2025 و2026 في التقرير الفصلي للتوقعات المقرر صدوره بعد اجتماع السياسة النقدية.