الاقتصاد الأمريكي ينكمش لأول مرة منذ 2022 وسط ارتفاع الواردات

انكمش الاقتصاد الأمريكي في بداية العام للمرة الأولى منذ 2022 وسط زيادة هائلة في الواردات قبل فرض الرسوم الجمركية، وتراجع الإنفاق الاستهلاكي، وهي لمحة أولى عن التأثيرات المتتالية لسياسة الرئيس دونالد ترامب التجارية.

الناتج المحلي الإجمالي المعدل حسب التضخم انخفض 0.3 % على أساس سنوي في الربع الأول، منخفضاً بكثير عن متوسط ​​النمو البالغ حوالي 3 % في العامين السابقين، وفقاً للتقدير الأولي للحكومة، الذي نُشر يوم الأربعاء.

وأظهر تقرير مكتب التحليل الاقتصادي أن صافي الصادرات خفض ما يقرب من خمس نقاط مئوية من الناتج المحلي الإجمالي.

ارتفع إنفاق المستهلكين، الذي يمثل ثلثي الناتج المحلي الإجمالي، بنسبة 1.8 %، وهو أضعف معدل منذ منتصف 2023، وصعدت نفقات الشركات على المعدات، وهي نقطة إيجابية في التقرير، بنسبة سنوية بلغت 22.5 %. في المقابل قفز الاستثمار المحلي الخاص بشكل ملحوظ خلال الفترة، مسجلاً زيادة بنسبة 21.9 %.

وكان اقتصاديون استطلعت آراءهم «داو جونز» يتوقعون نمواً بنسبة 0.4 %، بعد أن سجل الاقتصاد نمواً بنسبة 2.4 % في الربع الرابع من عام 2024، إلا أن بعض المحللين في وول ستريت عدلوا توقعاتهم نحو السلبية في اليومين الماضيين، بسبب ارتفاع غير متوقع في الواردات، مع سعي الشركات والمستهلكين لتسريع مشترياتهم قبل دخول تعريفات ترامب الجمركية حيز التنفيذ في أوائل أبريل، وتُحتسب الواردات كونها عنصراً يخصم من الناتج المحلي الإجمالي.

وفي الواقع قفزت الواردات بنسبة 41.3 % خلال الربع، مدفوعة بزيادة قدرها 50.9 % في السلع.