ترامب يوقّع أمراً تنفيذياً لتجنيب مصنّعي السيارات تعرفات تراكمية

وقّع الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمس الثلاثاء أمرِاً تنفيذيا يرمي إلى تجنيب شركات تصنيع السيارات المنتجة على الأراضي الأميركية دفع تعرفات تراكمية على منتجاتهم وقطع الغيار المستوردة.

وقال ترامب قبيل توجّهه إلى ديترويت (ميشيغن)، القلب النابض لصناعة السيارات الأميركية، بمناسبة مرور مئة يوم على بدء ولايته الرئاسية الثانية غير المتتالية "نريد ببساطة مساعدتهم خلال هذه الفترة الانتقالية"، مشيرا إلى أن هذا التدبير "قصير الأجل".

وبذلك، سيعفى المصنّعون من دفع رسوم جمركية أخرى، على غرار تلك المفروضة على الصلب أو الألمنيوم.وقال مسؤول في وزارة التجارة في وقت سابق إن المصنعين سيدفعون المبلغ "الأعلى". إلى ذلك، قرّر الرئيس اتّخاذ تدبير موقت لخفض الفاتورة الجمركية للمصنّعين الذين ينتجون ويبيعون سياراتهم في الولايات المتحدة.

ووفق الإعلان فإن الهدف يكمن في "حماية الأمن القومي من خلال تشجيع إنتاج السيارات على الأراضي الأميركية وتقليص اعتماد الولايات المتحدة على واردات السيارات الأجنبية وقطع غيارها".

وسارع إلى الترحيب بخطوة ترامب اتحاد مصنّعي السيارات الأميركيين (إيه إيه بي سي) الذي يمثّل الشركات المصنّعة التاريخية الثلاث فورد، وجنرال موتورز، وستيلانتس (كرايسلر، وجيب، ودودج، وغيرها).

وعلّق رئيس الاتحاد مات بلوت بالقول إنّ "تطبيق تعرفات جمركية متعدّدة على نفس المنتج أو قطعة الغيار كان مصدر قلق كبير بالنسبة لشركات صناعة السيارات الأميركية، ونحن سعداء بمعالجة هذه المشكلة"، مرحّبا أيضا بآلية الخصم. وأضاف أنّ المرسوم الرئاسي ستتمّ "دراسته من كثب" لتقييم "فعاليته" في خفض الفاتورة الجمركية.